Yatırımcıların merakla beklediği 2025 yılı dördüncü çeyrek bilanço sezonu resmen başladı. Birçok şirket bilançolarını açıklamaya başladı. Bilançolar yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, 16-20 Şubat haftasında bilanço açıklayacak şirketler merakla bekleniyor. İşte haftaya bilanço açıklayacak şirketler...
16-20 Şubat haftasında, piyasa değeri yüksek ve yatırımcı ilgisinin yoğun olduğu şu şirketler sonuçlarını paylaşacak:
16 Şubat Pazartesi: Şişecam (SISE)
17 Şubat Salı: TAV Havalimanları (TAVHL) ve Tat Gıda (TATGD)
19 Şubat Perşembe: Ebebek (EBEBK)
ASELS, TKNSA DÖRT GÖZLE BEKLENİYOR
23 Şubat haftası itibarıyla ASELS, TKNSA ve DOAS'ın bilanço açıklaması bekleniyor. Bilanço açıklayacak şirketler şu şekilde;
24 Şubat: ASELS, TKNSA
27 Şubat: OZYSR, DOAS
Kaynak: Midas