Yatırımcıların merakla beklediği 2025 yılı dördüncü çeyrek bilanço sezonu resmen başladı. Birçok şirket bilançolarını açıklamaya başladı. Bilançolar yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, 16-20 Şubat haftasında bilanço açıklayacak şirketler merakla bekleniyor. İşte haftaya bilanço açıklayacak şirketler...

16-20 Şubat haftasında, piyasa değeri yüksek ve yatırımcı ilgisinin yoğun olduğu şu şirketler sonuçlarını paylaşacak:

16 Şubat Pazartesi: Şişecam (SISE)

17 Şubat Salı: TAV Havalimanları (TAVHL) ve Tat Gıda (TATGD)

19 Şubat Perşembe: Ebebek (EBEBK)

ASELS, TKNSA DÖRT GÖZLE BEKLENİYOR

23 Şubat haftası itibarıyla ASELS, TKNSA ve DOAS'ın bilanço açıklaması bekleniyor. Bilanço açıklayacak şirketler şu şekilde;

24 Şubat: ASELS, TKNSA

26 Şubat: BRSAN, BIGCH

27 Şubat: OZYSR, DOAS

Kaynak: Midas

