TAV Havalimanları Holding (TAVHL), 2025 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını duyurdu. Şirketin son çeyrekte kaydettiği zarar, piyasa tahminlerinin belirgin şekilde üzerinde gerçekleşti.

SON ÇEYREKTE 1,2 MİLYAR TL ZARAR

TAVHL, 2025’in dördüncü çeyreğinde 1 milyar 208 milyon 610 bin TL net zarar açıkladı. Buna karşın şirket, yılın tamamında 2 milyar 815 milyon 880 bin TL net dönem kârı elde etti.

2024’ün aynı döneminde 6 milyar 557 milyon TL net kâr açıklayan şirketin yıllık bazda net kârı yüzde 57 oranında geriledi.

PİYASA BEKLENTİSİ DAHA DÜŞÜKTÜ

Matriks Haber’in 12 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği bilanço anketine göre, 4Ç25 dönemi için ortalama zarar beklentisi 365 milyon TL, medyan beklenti ise 255 milyon TL zarar seviyesindeydi. Açıklanan 1 milyar 208 milyon TL’lik zarar, beklentilerin oldukça üzerinde kaldı.

SATIŞ GELİRLERİ VE FAVÖK ARTTI

Şirketin 2025 yılı satış gelirleri 82 milyar 151 milyon TL’ye yükseldi. 2024’te 59 milyar 211 milyon TL olan satışlar, yıllık bazda yüzde 39 artış gösterdi.

FAVÖK 25 milyar 289 milyon TL’ye çıkarak yüzde 51 artarken, brüt kâr da yüzde 54 yükselişle 33 milyar 126 milyon TL’ye ulaştı.

BİLANÇO KALEMLERİ

Toplam varlıklar 252 milyar 102 milyon TL seviyesine çıkarken, net borç 61 milyar 416 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin özkaynakları ise 79 milyar 574 milyon TL oldu.