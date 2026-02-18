Küresel piyasalarda diplomasi, para politikası ve jeopolitik gelişmelerin etkisi sürüyor. ABD-İran görüşmelerinden gelen temkinli iyimser mesajlar, Avrupa'nın savunma harcamalarına ilişkin açıklamalar ve Rusya-Ukrayna hattındaki son gelişmeler gündemin üst sıralarında yer alırken; yatırımcıların odağı bugün açıklanacak makroekonomik verilere çevrildi.

ABD'de sanayi üretimi ve FOMC toplantı tutanakları, İngiltere'de ise enflasyon verisi piyasaların yönü açısından belirleyici olacak. Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksinin güne yatay bir başlangıç yapması beklenirken, 14.000 puan seviyesi kısa vadede kritik destek konumunu koruyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

EMPAE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 19-20 Şubat günleri toplanacak.

ATATR – Şirket payları 19 Şubat tarihinde borsada işlem görmeye başlayacak.

AFYON – Şirketin yıllık finansal sonuçlarının 24.02.2026 tarihinde açıklanmasının planlandığı açıklandı.

AHSGY – Şirketin, 2026 yılında portföydeki ve yeni alınabilecek varlıklar için Alesta, Aden ve Reel Gayrimenkul Değerleme şirketlerinden değerleme hizmeti alınmasına karar verdiği açıklandı.

BAKAB – Şirketin, DİİB uygulamaları kapsamında kesilen vergi cezasının iptali için İzmir 1. Vergi Mahkemesi’nde dava açtığı açıklandı.

BESLR – Şirketin, Afyonkarahisar Emirdağ’daki fabrikasında çatı GES yatırımı başlattığı açıklandı.

BRISA – 730 gün vadeli 1,5 milyar TL tutarında tahvil ihraç edildi.

CANTE – Servet Turgut tarafından 814.285 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

CIMSA – Şirketin yıllık finansal sonuçlarının 26.02.2026 tarihinde açıklanmasının planlandığı açıklandı.

CVKMD – Şirketin bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik’in, Bursa’daki IV. Grup krom arama ruhsatlı maden sahası ihalesini 23 milyon TL bedelle kazandığı açıklandı.

DAPGM – Şirketin, EKGYO’nun İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. oturumuna katılma kararı aldığı açıklandı.

EKGYO – Şirketin, İstanbul Başakşehir Güney Ticaret 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi için sözleşme imzaladığı ve bu kapsamda 37,5 milyar TL toplam satış geliri üzerinden %36 payla 13,5 milyar TL şirket payı geliri elde etmeyi öngördüğü açıklandı.

EKGYO – Şirketin, Fenerbahçe Spor Kulübü ve Akfin ile yürüttüğü iş birliği kapsamında İstanbul Ataşehir Kayışdağı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi için Pekerler İnşaat’la sözleşme imzaladığı; proje için 9,26 milyar TL toplam satış geliri ve %40 oranıyla 3,70 milyar TL şirket payı geliri öngörüldüğü, bu gelirin %80’inin arsa sahiplerine, %20’sinin ise şirkete ait olacağı açıklandı.

FORTE – Şirketin bir enerji dağıtım firması ile 850 bin dolar tutarında sözleşme imzaladığı açıklandı.

GEDIK – Şirketin pay geri alım programının sonlandırıldığı açıklandı.

GLYHO – Ocak 2026'da limanlarına gelen gemi sayısı 2025 yılı Ocak ayının %11 üzerinde gerçekleşirken, yolcu hareketlerinin %15 üzerinde gerçekleştiği açıklandı.

ISGSY – Bağlı ortaklığı Tatilbudur’un halka arz başvurusunda bulunduğu açıklandı.

ISMEN – Şirketin, ISGSY’nin tahsisli sermaye artırımına 425 milyon TL ile katılarak 5.523.067 adet pay aldığı ve ISGSY’deki pay oranının %31,96’ya yükseldiği açıklandı.

OYYAT – 56 gün vadeli 900 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

PGSUS – Esas Holding tarafından 50.000.000 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

PGSUS – Şirketin yıllık finansal sonuçlarının 04.03.2026 tarihinde açıklanmasının planlandığı açıklandı.

SKYLP – Şirketin, NSC Bilişim Hizmetleri’ni tüm aktif ve pasifleriyle devralarak birleşme sürecini başlatma kararı aldığı, birleşme için 31.12.2025 finansallarının esas alınacağı, işlem önemli nitelikte sayılırsa ayrılma hakkı fiyatının pay başına 212,5737 TL ve toplam ayrılma hakkı maliyet limitinin 100 milyon TL olarak belirlendiği açıklandı.

SEGYO – VBTS kapsamında şirket paylarına 17.03.2026 seans sonuna kadar kredili işlem yasağı getirildi.

TERA – 181 gün vadeli 585 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

TUCLK – Nersan Holding tarafından 22.500.000 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

VBTYZ – Şirketin, EUREKA/ITEA kapsamındaki GREENCODE projesinde 8 ülkeden 21 firmalık konsorsiyumun Türkiye lideri olarak yer aldığı ve kendi Ar ‑ Ge faaliyetleri için TÜBİTAK ile 5,18 milyon TL bütçeli destek sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

YKBNK – Bankanın, 2,23 milyar TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacak portföyünü toplam 273,82 milyon TL bedelle beş varlık yönetim şirketine satma kararı aldığı açıklandı.

YKBNK – Bankanın, tamamına sahip olduğu Yapı Kredi Finansal Teknolojiler bünyesinde 200 milyon TL sermayeli bir ödeme kuruluşu kurulmasına ve bu kapsamda Yapı Kredi Finansal Teknolojiler’in sermayesinin 200 milyon TL artırılmasına karar verdiği açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

MANAS – Şirket sermayesinin 165,5 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 165,5 milyon TL nakden artışla 331,1 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 314.697 adet pay Borsa Birincil Piyasa’da satılarak sermaye artırımı tamamlandı.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

BJKAS – Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından 22.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %69,62’ye geriledi.

ESCAR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 497.556 adet pay 26,72 – 26,96 TL fiyat aralığından geri alındı.

IEYHO – Nusret Altınbaş tarafından 5.901.660 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,45’e yükseldi.

KTSKR – SS Kütahya Pancar Ekicileri Koop. tarafından 80,00 – 80,65 TL fiyat aralığından 230.515 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %16,18’e yükseldi.

KUYAS – Pardus Portföy tarafından net 2.840.525 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,84’e geriledi.

MEPET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 45.000 adet pay 24,46 – 24,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

PASEU – Pusula Portföy tarafından 1.166.071 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,05’e yükseldi.

PEKGY – Tera Portföy tarafından net 4.666.910 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,01’e yükseldi.

SEGYO – AVTUR tarafından 6,98 – 7,02 TL fiyat aralığından net 500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,46’ya geriledi.

TEHOL – Tera Portföy tarafından net 12.560.869 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,90’a geriledi.

BUGÜN GENEL KURULU OLAN ŞİRKETLER

KUYAS - Kuyaş Yatırım A.Ş. (Genel Kurul Saati: 10:00 - Olağanüstü)

