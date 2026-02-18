Kontrolmatik (KONTR), 2025 yılı 4. çeyrek ve yıl sonu finansal sonuçlarını KAP’ta yayımladı. Açıklanan bilanço, şirketin yıllık bazda kârdan zarara geçtiğini ortaya koydu.

NET KÂR ZARARA DÖNDÜ

KONTR, 01.01.2025 – 31.12.2025 döneminde toplam -730 milyon 196 bin 565 TL net zarar açıkladı. Şirket, 2024 yılının aynı döneminde 358 milyon 532 bin 698 TL net kâr elde etmişti. Böylece şirket yıllık bazda kârdan zarara geçmiş oldu.

2025’in dördüncü çeyreğinde ise zarar -258 milyon 119 bin 694 TL olarak kaydedildi.

SATIŞLAR ARTARKEN FAVÖK SERT DÜŞTÜ

Operasyonel tarafta ise zayıflama dikkat çekti.

Esas faaliyet kârı 890,8 milyon TL’den 714,9 milyon TL’ye geriledi. FAVÖK ise 1,49 milyar TL’den 350,5 milyon TL’ye düşerek belirgin bir daralma gösterdi.

BİLANÇO KALEMLERİNDE ARTIŞ

Şirketin toplam varlıkları 33,34 milyar TL’den 37,33 milyar TL’ye yükseldi. Toplam borçlar 25,65 milyar TL’den 30,02 milyar TL’ye çıktı.

Özkaynaklar ise 5,81 milyar TL’den 5,84 milyar TL’ye sınırlı artış kaydetti.

ÇARPANLAR

Piyasa değeri: 14,40 milyar TL

PD/DD: 2,47

F/K: -