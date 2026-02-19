Arçelik A.Ş. (ARCLK), 19 Şubat 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı bildirimde 2026 yılı için temettü dağıtılmamasına karar verildiğini açıkladı. Yönetim Kurulu kararının, şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde alındığı belirtildi.

Açıklamada; piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejiler, yatırım ve finansman politikaları ile şirketin kârlılık ve nakit pozisyonunun dikkate alındığı ifade edildi.

11,6 MİLYAR TL ZARAR GEÇMİŞ YILLARA AKTARILACAK

Şirket, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre 11,6 milyar TL tutarındaki cari yıl zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına karar verildiğini duyurdu.

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esasına göre hazırlanan finansal tablolarda ise ana ortaklığa ait 8,3 milyar TL tutarındaki net dönem zararının geçmiş yıl kârları veya zararları hesabına aktarılması planlanıyor.

2025 BİLANÇOSU ZARARLA KAPANDI

Arçelik, 2025 yılı dördüncü çeyrekte 1 milyar 640 milyon TL net zarar açıkladı. Şirket, 2025 yılının tamamında ise 8 milyar 356 milyon TL net zarar bildirdi.

Hatırlanacağı üzere şirket, 2024 yılını 2 milyar 211 milyon TL net kâr ile tamamlamıştı.