CVK Maden (CVKMD), 2025 yılı 4. çeyrek ve yıl sonu finansal sonuçlarını KAP’ta yayımladı. Açıklanan veriler, satış gelirleri ve operasyonel kârlılıktaki zayıflamanın net kâra güçlü şekilde yansıdığını gösterdi.

NET KÂR YÜZDE 89 GERİLEDİ

Şirket, 2025 yılının tamamında 141 milyon 411 bin TL net dönem kârı elde etti. 2024 yılında 1 milyar 248 milyon 530 bin TL kâr açıklayan CVKMD’nin net kârı yıllık bazda yaklaşık yüzde 89 oranında düşüş kaydetti.

2025’in dördüncü çeyreğinde ise şirket 267 milyon 985 bin TL zarar açıkladı.

SATIŞ VE OPERASYONEL KÂRLILIKTA ZAYIFLAMA

CVKMD’nin satış gelirleri 2024’te 4 milyar 103 milyon TL seviyesindeyken, 2025’te 3 milyar 277 milyon TL’ye geriledi. Bu da yaklaşık yüzde 20’lik düşüşe işaret etti.

Esas faaliyet kârı 770 milyon TL’den 482 milyon TL’ye düşerken, FAVÖK 1 milyar 347 milyon TL’den 849 milyon TL’ye geriledi.

VARLIKLAR VE BORÇLAR ARTTI

Şirketin toplam varlıkları 19 milyar 639 milyon TL’den 22 milyar 44 milyon TL’ye yükseldi. Toplam borçlar 10 milyar 578 milyon TL’den 12 milyar 719 milyon TL’ye çıktı.

Özkaynaklar ise artış göstererek 8 milyar 893 milyon TL seviyesine ulaştı.

CVKMD’nin piyasa değeri 60 milyar 20 milyon TL olarak hesaplanırken, fiyat/kazanç (F/K) oranı 425,91 ve piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı 6,77 seviyesinde gerçekleşti.