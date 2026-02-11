Aracı kurum, Selçuk Ecza için hedef fiyatını 135,00 TL olarak belirlerken, tavsiyesini “Endeks Üzeri Getiri” olarak başlattı. Raporun yayımlandığı dönemdeki hisse fiyatı olan 85,20 TL baz alındığında, bu hedef fiyat yaklaşık %58 oranında bir prim potansiyeline işaret ediyor.

Pazar Liderliği: Selçuk Ecza’nın Türkiye ilaç pazarında hem kutu hem de değer bazında %37 pazar payı ile lider konumunu sürdürdüğü belirtildi.

Kâr Tahminleri: Enflasyon muhasebesi etkisinin azalmasıyla birlikte net kârda toparlanma bekleniyor. Kurum, şirketin net kârının 2026 yılında 5,0 milyar TL’ye, 2027 yılında ise 6,6 milyar TL’ye yükselmesini öngörüyor.

Marj İyileşmesi: Önümüzdeki iki yıllık süreçte brüt kâr marjlarında ve faaliyet giderlerinin ciroya oranında iyileşme tahminiyle, FAVÖK marjının %4,1 seviyesine çıkacağı hesaplanıyor.

Yatırım Finansman analistleri, yaşlanan nüfus ve artan sağlık harcamalarının yanı sıra ilaç fiyatlandırma politikalarındaki kademeli artışların pazarın hem hacim hem de nominal değer bazında büyümesini destekleyeceğini öngörüyor.

