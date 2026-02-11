Borsa İstanbul'da haftanın üçüncü işlem gününde para akışı belirli hisselerde yoğunlaştı. Saat 10.50 itibarıyla bazı hisselerde güçlü para girişi dikkat çekerken, bazı hisselerde ise sert para çıkışları öne çıktı.

EN FAZLA PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER

Sabah saatlerinde yatırımcı ilgisinin yoğunlaştığı hisseler şöyle sıralandı;

OTTO: +6,92 milyon TL (%46,93)

ZERGY: +55 milyon TL (%46,51)

FROTO: +53,55 milyon TL (%46,18)

DZGYO: +5,29 milyon TL (%45,39)

TERA: +22,75 milyon TL (%39,04)

BESTE: +209 bin TL (%38,61)

ATAGY: +272 bin TL (%37,54)

CEMAS: +5,29 milyon TL (%32,08)

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

EN FAZLA PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER

Öte yandan bazı hisselerde satış baskısı öne çıktı;

CIMSA: -11,21 milyon TL (-%40,10)

MERCN: -10,08 milyon TL (-%37,29)

OBAMS: -4,97 milyon TL (-%41,42)

KZGYO: -2,07 milyon TL (-%43,01)

CEMTS: -1,63 milyon TL (-%44,42)

MARKA: -1,99 milyon TL (-%40,05)

BNTAS: -1,37 milyon TL (-%39,22)

NUHCM: -1,32 milyon TL (-%37,59)