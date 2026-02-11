5-6 Şubat tarihlerinde 14,70 TL birim fiyatla talep toplayan BESTE payları, ilk işlem gününde yüzde 10 değer kazanarak 16,17 TL seviyesine ulaştı. Halka arz büyüklüğü yaklaşık 802 milyon TL olarak gerçekleşen şirketin borsadaki ilk saatleri, alıcıların iştahlı bekleyişine sahne oldu.

TAVANDA 25 MİLYON LOT BEKLİYOR

Piyasa verilerine göre, seans açılışıyla birlikte tavanda alım için bekleyen lot sayısı 25 milyon seviyesine ulaştı. Yatırımcıların satış konusundaki mesafeli tutumu ise rakamlara yansıdı; hisselerin el değiştirme oranı henüz yolun başında yüzde 0,04 gibi oldukça düşük bir seviyede kaldı. Bu durum, yatırımcıların hisse üzerindeki yükseliş beklentisinin devam ettiğine işaret ediyor.

KURUMSAL ALICILAR DEVREDE

Hissenin ilk gün performansında aracı kurumların blok alımları da dikkat çekici bir rol oynadı. Deniz Yatırım, 16,17 TL fiyat seviyesinden 14,8 milyon lotluk dev bir alım gerçekleştirerek tahtadaki en güçlü alıcı pozisyonunda yer aldı. Deniz Yatırım’ı, yine aynı fiyat seviyesinden 7,3 milyon lotluk alım yapan Meksa Yatırım takip etti. Kurumsal kanattan gelen bu güçlü talep, tavan fiyatın ilk günden sağlam bir zemine oturmasını sağladı.

Enerji sektörüne yönelik yatırımlarıyla dikkat çeken Best Brands Grup’un, halka arzdan elde edeceği kaynağı büyüme ve enerji yatırımları odaklı kullanacak olması, orta ve uzun vadeli yatırımcıların takibinde kalmaya devam edecek gibi görünüyor.

