Hükümet, emeklilik sisteminde daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak amacıyla kapsamlı bir reform paketi üzerinde çalışıyor. Planlamaya göre düzenlemelerin ilk adımlarının 2026'nın ikinci yarısında atılması, sistemde köklü değişimin ise 2027 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre süreç; Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve AK Parti'nin koordinasyonunda yürütülüyor. Emeklilerin karşı karşıya kaldığı yapısal sorunların giderilmesi için geniş kapsamlı bir hazırlık yapıldığı ifade ediliyor.

AYLIK BAĞLAMA ORANLARI VE MAAŞ DENGESİ MASADA

Bakanlık bünyesinde kurulan komisyon; emeklilik sistemi, aylık bağlama katsayıları ile taban maaş ve diğer emekli aylıkları arasındaki farklara yönelik detaylı bir çalışma yürütüyor. Amaç, gelir dağılımını daha adil hale getirmek ve sistemi uzun vadede sürdürülebilir bir zemine oturtmak.

Saha incelemeleri ve ilgili kurumlara iletilen talepler, düşük prim ödeyenlerle uzun yıllar yüksek prim yatıran emekliler arasındaki maaş farkının giderek azalmasının ciddi bir memnuniyetsizlik yarattığını ortaya koydu. Yeni modelde prim gün sayısı ve ödenen prim tutarının maaş hesaplamasında daha belirleyici olması planlanıyor.

ZAM ORANLARINDA EŞİTLİK SEÇENEĞİ

Gündemdeki başlıklardan biri de emekli grupları arasındaki zam oranı farklılığı. Yıl başında memur emeklilerine yüzde 18,60, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 12,19 oranında artış yapılmıştı. Bu ayrımın kaldırılması ve tüm emeklilere aynı oranda zam verilmesi ihtimali değerlendiriliyor.

2026'DA İLK ADIMLAR, 2027'DE YENİ SİSTEM

Düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte prim esaslı daha dengeli bir yapının kurulması ve en düşük emekli maaşı uygulamasına duyulan ihtiyacın azalması öngörülüyor. Yetkililer, kapsamlı reformun ekonomik programın çıktılarının daha net görüleceği 2027 yılı içerisinde devreye alınmasının planlandığını belirtiyor.

Öte yandan 2026'nın ikinci yarısından itibaren emeklilere yönelik bazı ara iyileştirmelerin gündeme gelmesi bekleniyor. Bu adımların kamuoyunda "Vatandaşlık maaşı" olarak bilinen uygulama çerçevesinde şekillenebileceği ifade ediliyor.