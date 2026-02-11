ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre Ocak ayında ABD’de tarım dışı istihdam 130 bin artış göstererek piyasa beklentisi olan 66 binin belirgin biçimde üzerinde gerçekleşti.

İstihdam artışı sağlık hizmetleri, sosyal yardım ve inşaat sektörlerinde gerçekleşirken, federal hükümet ve finans faaliyetlerinde düşüş kaydedildi. 2025 genelinde aylık ortalama istihdam artışı 15 bin oldu.

Bunun yanında söz konusu dönemde sağlık sektöründe 82 bin kişilik artış kaydedildi. Artışın 50 bini ayakta sağlık hizmetlerinde, 18 bini hastanelerde ve 13 bini bakım ve huzurevlerinde gerçekleşti.

Sosyal yardım istihdamı 42 bin artarken, bunun 38 bini bireysel ve aile hizmetlerinden geldi. 33 bin kişilik artış inşaat sektöründe görüldü. İnşaat istihdamı 2025 genelinde yatay seyretti.

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

ABD tarım dışı istihdamın beklenti üstü gelmesinin ardında ons altın TSI 16.30 itibarıyla 5084 dolardan 5019 dolara kadar gerildi. Yine aynı saatlerde gram altın 7046 TL'ye kadar geriledi.

Gerilemenin ardından kayıplarını toplarmaya geçen ons altın TSI 16.55 itibarıyla 5 bin 071 dolara kadar yükseldi. Gram altın ise TSI 16.55 itibarıyla 7116 TL'ye kadar yükseldi.