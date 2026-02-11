Slovenya Ocak ayı enflasyon oranını açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 2,6’ya geriledi

Slovenya’nın yıllık enflasyon oranı Ocak ayında yüzde 2,6’ya geriledi. Bu oran Aralık ayında yüzde 2,7 olarak kaydedilmişti. Ulusal istatistik ofisi tarafından Pazartesi günü açıklanan verilere göre bu düşüş gerçekleşti.

İstatistik ofisi, enflasyonun temel olarak yüksek gıda ve konut maliyetlerinden kaynaklandığını bildirdi.

Aylık bazda ise Slovenya’da tüketici fiyatları Ocak ayında yüzde 0,5 düşüş gösterdi.

