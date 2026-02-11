Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK), 2025 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklamasının ardından temettü kararını kamuoyuyla paylaştı. Şirket, 2026 yılında yatırımcılarına nakit temettü dağıtacağını duyurdu.

HİSSE BAŞINA 1,29 TL TEMETTÜ

Açıklamaya göre Lila Kağıt, 2026 yılında hisse başına net 1,29 TL temettü ödemesi yapacak. Temettü ödemesinin 6 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirileceği bildirildi.

2025 DÖRDÜNCÜ ÇEYREK BİLANÇOSU AÇIKLANMIŞTI

Şirket, 2025'in dördüncü çeyreğinde 231 milyon 290 bin TL net kâr elde etti. Aynı dönemde net satış geliri 3 milyar 60 milyon TL, FAVÖK ise 503 milyon 870 bin TL olarak gerçekleşti.

Lila Kağıt'ın 2025 yılı toplam net kârı, yıllık bazda yüzde 11 artışla 1 milyar 700 milyon TL seviyesine ulaştı.

Şirketin yıllık net satış gelirleri 13 milyar 600 milyon TL, FAVÖK'ü ise 2 milyar 610 milyon TL oldu.