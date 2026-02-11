Yatırımcıların merakla beklediği ilk ödeme dönemi için geri sayım başladı. Şirket, 16 Şubat tarihinde pay başına 0,0215 TL tutarındaki ilk taksit ödemesini hissedarların hesaplarına aktaracak.

İKİNCİ ÖDEME NİSAN AYINDA

Batı Ege GYO, yılın ikinci temettü ödemesi için ise bahar aylarını işaret etti. İlk ödemenin tamamlanmasının ardından şirket, 15 Nisan tarihinde ikinci bir nakit kar payı dağıtımı daha yapacak. Nisan ayındaki bu taksitte yatırımcılara pay başına 0,215 TL ödeme gerçekleştirilecek.

HİSSELER NE DURUMDA?

Haftanın 3'üncü işlem gününe 4,79 TL'den başlayan hisseler TSI 10.50 itibarıyla 4,76 TL'den işlem gördü.

