Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK), 2025 yılı 4. çeyrek finansal sonuçlarını 10 Şubat 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı.
Lila Kağıt, 01.01.2025 – 31.12.2025 döneminde toplam 1.704.008.000 TL net kâr açıkladı. Şirket, 2024 yılının aynı döneminde 1.538.478.000 TL net kâr elde etmişti.
Böylece şirketin net kârı yıllık bazda yaklaşık yüzde 11 artış kaydetti.
ÖZKAYNAKLARDA SINIRLI ARTIŞ
Şirket, 2025 yılının 4. çeyreğinde ise 231.295.934 TL net kâr açıkladı. Finansal tablolarına göre şirketin hasılatı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 azaldı. Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde yüzde 2 oranında artış gösterdi.