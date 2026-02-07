Türkiye’deki milyonlarca emekli için Şubat 2026 dönemi, bankacılık sektöründe eşine az rastlanır bir rekabetin kapılarını araladı. Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesindeki tüm emeklileri kapsayan bu süreçte, bankalar sadece maaş taşıma sözüne değil, sundukları ek ürün ve hizmet paketleriyle toplamda 32 bin TL’ye varan ödeme taahhütleri vermeye başladı. Bu devasa yarışın merkezinde yer alan özel bankalar, yüksek nakit promosyonların yanı sıra fatura talimatlarından kredi kartı harcamalarına kadar pek çok kalemde ek ödül fırsatları sunarak emeklilerin dikkatini çekmeyi başarıyor.

Özel Bankalarda Kampanyalar Zirve Yaptı

Şubat ayının en dikkat çekici tekliflerinden biri Türkiye Finans tarafından duyuruldu. Banka, maaşını taşıyan ve 36 ay boyunca kalma sözü veren emeklilere, temel promosyon tutarına ek olarak fatura talimatı ve Yedek Hesap gibi hizmetlerin kullanımı şartıyla toplamda 32 bin TL’ye ulaşan bir paket sunuyor. Benzer bir iştahla hareket eden QNB ve Yapı Kredi de 30 bin TL ile 31 bin TL bandındaki nakit ve ödül kombinasyonlarıyla yarışın en ön saflarında yer alıyor. ING ve DenizBank ise 27-28 bin TL seviyesindeki tekliflerini, dijital kanallardan yapılan ücretsiz EFT ve havale gibi ayrıcalıklarla destekleyerek emekli müşterilerine operasyonel maliyet avantajı da sağlıyor.

Geleneksel ve Katılım Bankalarında Durum

İş Bankası, emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan müşterilerine 24 bin TL’ye varan bir avantaj paketi tanımlarken, bankacılık işlemlerinde sunduğu ücretsiz havale ve aidatsız kart gibi ekstralarla uzun vadeli bir sadakat programı yürütüyor. Garanti BBVA ise 15 bin TL’lik ana nakit promosyonun üzerine, Bonus kredi kartı ve Avans Hesap üzerinden yapılacak harcamalarla toplam ödül miktarını 25 bin TL seviyesine taşıyan bir kampanya yürütüyor. Kamu bankaları tarafında ise Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, maaş tutarına göre belirlenen ve 12 bin TL’ye kadar çıkan standart promosyon tutarlarını korumaya devam ediyor. Özellikle VakıfBank, Troy logolu kredi kartı kullanan yeni emekli müşterilerine dokuz ay boyunca yaptıkları alışverişler üzerinden toplamda 18 bin TL'ye varan bir ek kazanım fırsatı sunarak kamu bankaları arasındaki en agresif tekliflerden birine imza atıyor.

Başvuru ve Geçiş Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Emeklilerin bu yüksek tutarlardan yararlanabilmesi için öncelikle e-Devlet veya banka şubeleri aracılığıyla maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. 28 Şubat 2026 tarihine kadar geçerli olan bu kampanyalarda temel şart, maaşın 3 yıl boyunca seçilen bankadan alınacağına dair verilen taahhüttür. Daha önce başka bir bankadan promosyon almış ancak taahhüt süresi dolmamış olan emekliler ise, aldıkları promosyonun kalan süreye tekabül eden kısmını iade ederek (cayma bedeli ödeyerek) daha yüksek teklif sunan yeni bir bankaya geçiş yapma hakkına sahipler. Bankalar, bu geçiş sürecini kolaylaştırmak adına mobil bankacılık üzerinden görüntülü görüşme ile müşteri olma ve şubeye gitmeden maaş taşıma imkanlarını da seferber etmiş durumda.

Sıkça Sorulan Sorular

En yüksek promosyon hangi bankada?

Mevcut verilere göre Türkiye Finans, çeşitli ek koşullarla birlikte 32.000 TL'ye kadar çıkan toplam ödül tutarıyla piyasadaki en yüksek baremlerden birini sunmaktadır.

Taahhüt süresi bitmeden banka değiştirebilir miyim?

Evet, mevcut bankanıza aldığınız promosyonun kalan gün sayısına göre hesaplanan tutarı geri ödeyerek dilediğiniz zaman banka değişikliği yapabilirsiniz.

Hangi tarihe kadar başvurmalıyım?

Bankaların büyük bir çoğunluğu bu avantajlı kampanya dönemini 28 Şubat 2026 tarihinde sona erdireceğini duyurmuştur.