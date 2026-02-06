Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da "borsada satış" yöntemiyle halka arz edilen BESTE paylarında, yatırımcı ilgisi dikkat çekti.

Dağıtım sonuçlarına göre, katılımcı başına azami 71 lot (yaklaşık 1.043 TL) hisse dağıtımı gerçekleştirildi.

Tamamı eşit dağıtım prensibiyle yapılan bu işlemde, tüm yatırımcılar eşit oranda pay alma imkanına sahip oldu.

• Halka Arz Fiyatı: 14,70 TL

• Toplam Dağıtılan Lot: 54.578.570 Adet

• Halka Arz Büyüklüğü: Yaklaşık 802 Milyon TL

• Yöntem: Tamamı Eşit Dağıtım / Borsada Satış

BORSADA İŞLEM TARİHİ BEKLENİYOR

Hisselerin hesaplara geçmesinin ardından gözler Borsa İstanbul’un yapacağı resmi duyuruya çevrildi.

Best Brands Grup Enerji paylarının önümüzdeki hafta içinde "BESTE" koduyla Ana Pazar’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Halka arza dair toplam katılım sayısı ve kesinleşen diğer teknik detayların, önümüzdeki iş günlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden detaylı bir raporla yayınlanması öngörülüyor.