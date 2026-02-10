Küresel akaryakıt piyasasının kalbi olan Cenova piyasasındaki yukarı yönlü grafik ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, yurt içine zam haberi olarak döndü. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına 12 Şubat 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,55 TL tutarında bir artış yapılması bekleniyor.

Benzin grubundaki bu sert yükselişe karşın, motorin (mazot) ve otogaz (LPG) fiyatlarında şu an için herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Ancak uzmanlar, küresel enerji krizinin etkilerinin devam etmesi nedeniyle fiyatların sık sık güncellenmeye devam edebileceğini belirtiyor.

Zam yansımadan önce İstanbul, Ankara ve İzmir'deki tabelalarda görülen son fiyatlar şu şekilde:

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 55,47 TL
Motorin litre fiyatı: 57,74 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 55,30 TL
Motorin litre fiyatı: 57,57 TL
LPG litre fiyatı: 29.49 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 56,39 TL
Motorin litre fiyatı: 58,86 TL
LPG litre fiyatı: 29.97 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 56,68 TL
Motorin litre fiyatı: 59,13 TL
LPG litre fiyatı: 29.89TL

