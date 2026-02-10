Küresel finans devi J.P. Morgan, geçtiğimiz günlerde yayınladığı raporla altın yatırımcılarını heyecanlandıran bir güncelleme paylaştı. Bankanın analistleri, daha önce 5.055 dolar seviyesinde olan 2026 yıl sonu ons altın tahminini, mevcut fiyatlara kıyasla yaklaşık %34’lük bir artış potansiyeline işaret ederek 6.300 dolara yükseltti.

Bankanın bu "boğa" (yükseliş) senaryosunun temelinde, dünya genelindeki merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme çabaları ve yatırımcıların "kağıt varlıklar" yerine "gerçek varlıklara" (hard assets) yönelme eğilimi yatıyor.

MERKEZ BANKALARI ALTIN TOPLAMAYA DEVAM EDİYOR

J.P. Morgan analistleri, 2026 yılında merkez bankalarının toplam 800 ton altın alımı yapacağını öngörüyor.

Bu eğilimin henüz doygunluğa ulaşmadığını belirten banka, özellikle jeopolitik riskler ve para birimlerindeki istikrar arayışının merkez bankalarını fiziki altına yönlendirdiğini vurguluyor.

Raporda, altının orta vadede yapısal bir yükseliş trendinde olduğu ve son dönemde yaşanan %10’luk sert geri çekilmenin aslında uzun vadeli bir "alım fırsatı" sunduğu ifade ediliyor.

DEV BANKALAR ALTIN TAHMİNİNDE YARIŞIYOR

Altın fiyatlarındaki bu iddialı yükseliş beklentisi sadece J.P. Morgan ile sınırlı kalmadı. Piyasanın diğer dev oyuncuları da hedeflerini yukarı yönlü revize ederek bir konsensüs oluşturmaya başladı.

Wells Fargo, yıl sonu tahminini agresif bir şekilde 6.100 - 6.300 dolar bandına çekerken; UBS 6.200 dolar, Deutsche Bank ve Societe Generale ise 6.000 dolar seviyelerini hedeflediklerini duyurdu. Goldman Sachs ise 5.400 dolarlık tahminiyle bu grup içerisinde daha muhafazakar bir duruş sergiliyor.

GRAM ALTIN İÇİN 8.800 TL SENARYOSU

J.P. Morgan'ın 6.300 dolarlık ons altın hedefinin gerçekleşmesi, yurt içindeki gram altın fiyatlarını da doğrudan etkileyecek.

Piyasa uzmanları, dolar/TL kurunun 43,50 seviyelerinde dengelendiği bir senaryoda, ons altının 6.300 dolara ulaşması durumunda gram altının 8.800 TL seviyelerine kadar tırmanabileceğini hesaplıyor.

Mevcut fiyatlarla kıyaslandığında bu rakam, yerel yatırımcı için de devasa bir getiri potansiyeli anlamına geliyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

J.P. Morgan neden altın hedefini yükseltti?

Banka, merkez bankalarının yıllık 800 tonluk altın alım iştahını ve yatırımcıların enflasyondan korunmak için reel varlıklara olan talebini ana gerekçe olarak gösteriyor.

Diğer bankaların 2026 sonu hedefleri nedir?

Wells Fargo 6.300 dolar, UBS 6.200 dolar, Deutsche Bank 6.000 dolar ve Goldman Sachs 5.400 dolar seviyelerini öngörmektedir.

Fiyatlar şu an neden baskı altında?

Altın, geçtiğimiz hafta 5.600 dolarlık tarihi zirvesinden sonra teknik bir düzeltme yaşayarak 5.000 doların altına sarkmıştır; ancak analistler bu durumu yapısal trendin bir parçası olarak görmektedir.

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR: Bu içerik bankaların resmi raporlarından derlenmiş olup kesinlik içermez. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanızla veriniz.