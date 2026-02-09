Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre ocakta aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 9,72, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,45 ile külçe altında görüldü.

BORSA İSTANBUL TÜFE İNDİRGENDİĞİNDE YATIRIMCISINA YÜZDE 7,23 REEL GETİRİ SAĞLADI

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından, BIST 100 endeksi yüzde 9,50, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,93 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,31 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken avro yüzde 1,18 ve Amerikan doları yüzde 1,39 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi yüzde 7,23 yatırımcısına reel getiri sağlarken DİBS yüzde 0,18, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,76, avro yüzde 3,22 ve Amerikan doları yüzde 3,43 kayba yol açtı.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,37, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,84 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde Amerikan doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,92, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,14 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak belirlendi.

EN ÇOK KAYBETTİREN YATIRIM ARACI İSE AMERİKAN DOLARI!

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,16, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 35,44 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken aynı dönemde Amerikan doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,50, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,75 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

YILLIKTA DA EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 70,97, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 66,41 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından avro yüzde 8,37, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,24 ve DİBS yüzde 6,10 yatırımcısına reel getiri sağlarken BIST 100 endeksi yüzde 0,51 ve Amerikan doları yüzde 4,39 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise avro yüzde 5,49, mevduat faizi (brüt) yüzde 4,39 ve DİBS yüzde 3,28 yatırımcısına reel getiri sağlarken BIST 100 endeksi yüzde 3,16 ve Amerikan doları yüzde 6,93 yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.