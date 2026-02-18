Dün görülen sert geri çekilmenin ardından bugün piyasada tepki alımlarının öne çıktığı dikkat çekiyor. Özellikle sabah saatlerinde gelen alımlar, fiyatların kayıplarının bir kısmını telafi etmesini sağladı.

Öte yandan, ABD ile İran arasında yürütülen temaslardan gelen olumlu mesajlar güvenli liman talebini zayıflatarak altın fiyatları üzerinde baskı yaratıyor. Buna karşılık, Fed yetkililerinin "İlave faiz indirimleri mümkün" yönündeki açıklamaları ise değerli metaldeki düşüşü sınırlayan ve fiyatları dengeleyen bir unsur olarak öne çıkıyor.

GRAM ALTIN GÜNE 6 BİN 910 TL İLE BAŞLADI

Gram altın yeni güne 6.910 TL seviyesinden başlarken, ons altın tarafında işlemler 4.915 dolar civarında seyrediyor.

Peki, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın bugün ne kadar? İşte günün ilk saatlerinde altın fiyatları...

18 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6.919,25 TL

Çeyrek altın: 12.050,00 TL

Yarım altın: 24.062,00 TL

Tam altın: 47.191,76 TL

Cumhuriyet altını: 47.904,00 TL

Gremse altın: 118.341,30 TL

Ons altın: 4.924,55 dolar

ALTIN FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Altın fiyatları, dünyada altına olan talep ve ekonomik gelişmelerle birlikte belirlenir. Doların değerindeki değişimler, ülkelerin faiz kararları, enflasyon beklentileri ve jeopolitik riskler altına ilgiyi artırıp azaltabilir. Belirsizlik dönemlerinde yatırımcılar güvenli liman olarak altına yöneldiği için fiyat yükselirken, dolar güçlendiğinde altın genelde değer kaybeder. Bu nedenle altın, küresel ekonomideki her hareketten etkilenen canlı bir piyasa aracıdır.