Uber ve Mubadala bugün; Uber'in Getir’in Türkiye'deki yemek, market, çarşı ve su portföyünün satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Satın alma süreci, ilgili resmi kurumların onayları ve işlem koşullarının yerine getirilmesinin ardından sonuçlanacak.

Getir’i ve Trendyol GO’yu Uber çatısı altında buluşturan bu anlaşma, şirketin Türkiye’ye duyduğu uzun vadeli güvenin ve faaliyetlerini geliştirme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

İşlemin onaylanmasının ardından Uber; Getir ve Trendyol Go’nun farklı yetkinliklerini bir araya getirerek ekosistemin büyümesine katkı sağlamayı hedefliyor. Bu sinerji sayesinde tüketicilere sunulan seçeneklerin artırılması, kuryeler için yeni kazanç fırsatlarının yaratılması ve Türkiye genelindeki işletmeler için talebin canlandırılması amaçlanıyor. Süreç tamamlandığında Getir kullanıcıları, homelier Getir uygulaması üzerinden erişmeye devam ederken Trendyol Go’nun geniş restoran ağından da yararlanabilecekler. Benzer şekilde Trendyol Go kullanıcıları, Getir ve GetirBüyük hizmetlerine doğrudan kendi uygulamaları üzerinden ulaşabilecekler.

Uber CEO’su Dara Khosrowshahi anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Büyüyen dijital ekonomisi ve dinamik tüketici kitlesiyle Türkiye, Uber’in uzun vadeli yatırım yapma kararlılığını sürdürdüğü bir pazardır. Bu iki güçlü platformu bir araya getirerek; tüketiciler, kuryeler ve işletmeler için daha fazla değer yaratan, canlı ve rekabetçi bir ekosistemin büyümesini desteklemeyi amaçlıyoruz."