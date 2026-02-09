Eylül 2025’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Turgay Ciner hakkında "kara para aklama" ve "örgüt yöneticiliği" suçlamalarıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.

Halen İngiltere'de bulunan Ciner için alınan bu kararın kaldırılması, davanın seyrinde önemli bir dönemeç olarak nitelendiriliyor.

Açıklamada, yargı sürecinin devam ettiği ancak yakalama kararının kalkmasıyla birlikte soruşturmanın teknik aşamalarında yeni bir boyuta geçildiği vurgulandı.

PARK HOLDİNG’DE "KAYYUM" REJİMİ DEĞİŞTİ

Süreç sadece yakalama kararıyla sınırlı kalmadı; Ciner Grubu’nun ana omurgası olan Park Holding üzerindeki yönetimsel tedbirler de esnetildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yürütülen "yönetim kayyumu" modeli sona erdirildi.

Şirket yönetimi yeniden profesyonellere ve sahiplerine devredilirken, TMSF’nin rolü yalnızca "denetim ve gözetim" ile sınırlandırıldı.

NE OLMUŞTU? BAVULLA TAŞINAN 350 MİLYON DOLAR İDDİASI

28 Eylül 2025’te startı verilen operasyon, Türkiye’nin en büyük holdinglerinden biri olan Can Holding’e yönelik "kara para" iddialarıyla başlamıştı.

Dosyadaki en sarsıcı iddia; Ciner Medya Grubu’nun satışı sırasında 350 milyon doların bankalara bavullarla taşınarak elden yatırıldığı yönündeydi.

Soruşturma kapsamında Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner de tutuklanmış, ancak 25 Aralık 2025’te tahliye edilmişti.

16 Ocak 2026’da yönetim kayyumunun kaldırılmasının ardından, bugün Turgay Ciner hakkındaki yakalama kararının da iptal edilmesiyle dosyadaki kısıtlayıcı tedbirlerin büyük çoğunluğu kalkmış oldu.