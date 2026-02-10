Yeni güne 5.035 dolar seviyelerinden başlayan ons altın, geçtiğimiz günlere oranla daha sakin bir seyir izliyor. Bu sakinleşme, fiziki piyasadaki gerilimi de bir miktar düşürmüş durumda. Geçtiğimiz hafta bir kilo altın bazında 12 bin 500 dolara kadar tırmanan spot ve fiziki piyasa arasındaki fiyat farkı (makas), bugün itibarıyla 8 bin 500 dolara kadar geriledi.

KAPALIÇARŞI VE EKRAN FİYATLARI ARASINDAKİ FARK SÜRÜYOR

Gram altın yeni güne 7.065 TL seviyesinden başlasa da, Kapalıçarşı’da fiziki gram altının satış fiyatı 7.415 TL civarında işlem görmeye devam ediyor. Vatandaşların en çok merak ettiği çeyrek altın ise 12 bin TL barajını aşmış durumda.

10 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Günün ilk saatleri itibarıyla piyasadaki güncel satış rakamları şu şekilde:

Gram Altın: 7.050,04 TL

Çeyrek Altın: 12.079,00 TL

Yarım Altın: 24.151,00 TL

Tam Altın: 47.700,06 TL

Cumhuriyet Altını: 48.080,00 TL

Gremse Altın: 119.615,95 TL

Ons Altın: 5.024,15 Dolar

Piyasa uzmanları, döviz kurlarındaki değişimlerin ve küresel ons fiyatlarının önümüzdeki günlerde de iç piyasadaki bu rakamları etkilemeye devam edeceğini belirtiyor.