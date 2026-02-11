Piyasalardaki bu hareketlilik sürerken, yabancı yatırım bankaları 2026 yılına ilişkin altın tahminlerini agresif bir şekilde yukarı yönlü revize etmeye başladı. Birçok dev banka, ons altın için 6 bin dolar ve üzerini HEDEF senaryolarına taşıdı.

YABANCI BANKALARIN 2026 ONS ALTIN TAHMİNLERİ

Jeopolitik riskler, merkez bankalarının güçlü alımları ve ekonomik belirsizlikler ışığında bankaların güncel beklentileri şu şekilde sıralanıyor:

JPMorgan: 2026 yıl sonu için 6 bin 300 dolar.

Wells Fargo: Önceki tahminini 1.600 dolar artırarak 6 bin 100 – 6 bin 300 dolar aralığına yükseltti.

Societe Generale: Ons altın için beklentisini 6 bin dolara çıkardı.

Deutsche Bank: 2026 yılı tahminini 6 bin dolar olarak güncelledi.

BNP Paribas: Makroekonomik risklerin sürmesi durumunda fiyatın 6 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Analistler, özellikle ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimleri ve merkez bankalarının çeşitlendirme talebinin altındaki bu "parabolik ralli" beklentisini desteklediğini vurguluyor.

Kaynak: CNBC-e