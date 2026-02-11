Küresel piyasalarda altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürürken, ons fiyatı 5 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunma mücadelesi veriyor. Ocak ayı sonunda 5 bin 598 dolara kadar tırmanarak rekor kıran altın, Şubat ayı başında 4 bin 402 dolara kadar gerilemiş; ancak bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yönünü yeniden yukarı çevirerek 5 bin dolar civarında dengelenmiştir. Altında rallinin tekrar başlayıp başlamayacağı konuşulurken, birçok dev bankanın 6 bin dolar ve üstü tahminleri dikkat çekti.
Piyasalardaki bu hareketlilik sürerken, yabancı yatırım bankaları 2026 yılına ilişkin altın tahminlerini agresif bir şekilde yukarı yönlü revize etmeye başladı. Birçok dev banka, ons altın için 6 bin dolar ve üzerini HEDEF senaryolarına taşıdı.
YABANCI BANKALARIN 2026 ONS ALTIN TAHMİNLERİ
Jeopolitik riskler, merkez bankalarının güçlü alımları ve ekonomik belirsizlikler ışığında bankaların güncel beklentileri şu şekilde sıralanıyor:
JPMorgan: 2026 yıl sonu için 6 bin 300 dolar.
Wells Fargo: Önceki tahminini 1.600 dolar artırarak 6 bin 100 – 6 bin 300 dolar aralığına yükseltti.
Societe Generale: Ons altın için beklentisini 6 bin dolara çıkardı.
Deutsche Bank: 2026 yılı tahminini 6 bin dolar olarak güncelledi.
BNP Paribas: Makroekonomik risklerin sürmesi durumunda fiyatın 6 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor.
Analistler, özellikle ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimleri ve merkez bankalarının çeşitlendirme talebinin altındaki bu "parabolik ralli" beklentisini desteklediğini vurguluyor.
Kaynak: CNBC-e