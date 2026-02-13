Yapılan duyuruya göre Forte, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın stratejik öneme sahip olan Komuta Kontrol Bilgi Sistemi Altyapısı (KKBS AY-2) projesinde kritik bir rol üstlenecek. Proje kapsamında, komuta kontrol bilgi sistemi yazılımlarının modernizasyonu gerçekleştirilecek.

SÖZLEŞME BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI

Forte, söz konusu modernizasyon çalışmaları için bir savunma sanayi şirketi ile alt yüklenici sözleşmesi imzaladığını bildirdi. Sözleşmenin mali boyutu ise şu şekilde açıklandı:

Sözleşme Bedeli: 8.407.044,00 USD (KDV Hariç).

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada projenin kapsamı şu ifadelerle aktarıldı:

"Şirketimiz, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın Komuta Kontrol Bilgi Sistemi Altyapısı KKBS AY-2 Projesi kapsamında komuta kontrol bilgi sistemi yazılımlarının modernizasyonu için bir savunma sanayi şirketi ile alt yüklenici sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 8.407.044,00 USD'dir."

HİSSELER NE DURUMDA?

Şirketin borsada işlem gören FORTE hisseleri yazım sırasında yüzde 3,7'lik artışla 93,75 TL'den işlem gördü.

FORTE hisseleri yatırımcıya aylık bazda yüzde 6,87 kazandırdı.

