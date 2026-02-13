Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Ankete göre, cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi bir önceki dönemde yüzde 23,23 seviyesindeyken bu anket döneminde yüzde 24,11’e yükseldi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 22,20’den yüzde 22,10’a gerilerken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 16,94’ten yüzde 17,11’e çıktı.

12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminlerinde katılımcılar, enflasyonun yüzde 25,87 olasılıkla yüzde 19,00–20,99 aralığında, yüzde 33,08 olasılıkla yüzde 21,00–22,99 aralığında ve yüzde 25,70 olasılıkla yüzde 23,00–24,99 aralığında gerçekleşeceğini öngördü. Nokta tahminlere göre ise katılımcıların yüzde 18,46’sının beklentisi yüzde 19,00–20,99 aralığında, yüzde 43,08’inin yüzde 21,00–22,99 aralığında, yüzde 29,23’ünün ise yüzde 23,00–24,99 aralığında yoğunlaştı.

24 ay sonrası beklentilerde enflasyonun yüzde 16,07 olasılıkla yüzde 13,00–15,99 aralığında, yüzde 44,38 olasılıkla yüzde 16,00–18,99 aralığında ve yüzde 18,06 olasılıkla yüzde 19,00–21,99 aralığında gerçekleşeceği tahmin edildi. Nokta tahminler incelendiğinde katılımcıların yüzde 18,97’sinin beklentisinin yüzde 13,00–15,99 aralığında, yüzde 55,17’sinin yüzde 16,00–18,99 aralığında ve yüzde 13,79’unun yüzde 19,00–21,99 aralığında olduğu görüldü.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Faiz tarafında ise katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 36,43’ten yüzde 36,95’e yükseldi. Mart ayı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin politika faizi beklentisi yüzde 36,08 olarak kaydedildi.

DOLAR TAHMİNLERİ

Döviz kuru beklentilerine bakıldığında, cari yıl sonu dolar/TL tahmini 51,17 TL’den 51,09 TL’ye gerilerken, 12 ay sonrası kur beklentisi 51,89 TL’den 52,39 TL’ye yükseldi.

BÜYÜME TAHMİNLERİ

Büyüme tarafında ise katılımcıların 2026 ve 2027 yılı GSYH artış beklentileri değişmeyerek sırasıyla yüzde 3,9 ve yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.