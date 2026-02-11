Altın fiyatlarında ibre yeniden yukarı döndü. Piyasalarda artan alım iştahı ve güvenli liman talebiyle birlikte değerli metal haftanın üçüncü işlem gününe yükselişle başladı. Yatırımcılar fiyatlardaki son durumu yakından takip ederken, "Gram altın ne kadar oldu?" sorusu sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. İşte detaylar...
ABD'de açıklanan Aralık ayı perakende satış verileri, ekonomide büyümenin hız kestiğine işaret etti. Beklentilerin altında kalan veri sonrası ABD Hazine tahvil getirilerinde gerileme yaşanırken, bu tablo güvenli liman talebini destekledi. Çarşamba günü altın fiyatları yükselişe geçti.
Zayıflayan perakende satışlar, piyasaların odağındaki kritik istihdam verileri öncesinde ekonomide yavaşlama sinyali olarak yorumlandı. Tahvil faizlerindeki düşüşle birlikte spot altın yüzde 0,5 prim yaparak 5.049,59 dolar seviyesine çıktı.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik, yurt içi altın fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcılar ve vatandaşlar, "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?", "Ons altın fiyatı bugün ne seviyede?" sorularına yanıt arıyor.
İşte 11 Şubat 2026 Çarşamba gününün ilk saatleri itibarıyla güncel altın fiyatları…
11 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
Gram altın
Alış: 7.095,25 TL
Satış: 7.096,22 TL
Çeyrek altın
Alış: 11.918,00 TL
Satış: 12.103,00 TL
Yarım altın
Alış: 23.835,00 TL
Satış: 24.207,00 TL
Tam altın
Alış: 46.747,17 TL
Satış: 47.777,64 TL
Gremse altın
Alış: 116.867,94 TL
Satış: 119.810,49 TL
Ata altın
Alış: 48.208,02 TL
Satış: 49.536,33 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 47.525,00 TL
Satış: 48.229,00 TL
Ons altın
Alış: 5.050,32 dolar
Satış: 5.050,96 dolar