ABD'de açıklanan Aralık ayı perakende satış verileri, ekonomide büyümenin hız kestiğine işaret etti. Beklentilerin altında kalan veri sonrası ABD Hazine tahvil getirilerinde gerileme yaşanırken, bu tablo güvenli liman talebini destekledi. Çarşamba günü altın fiyatları yükselişe geçti.

Zayıflayan perakende satışlar, piyasaların odağındaki kritik istihdam verileri öncesinde ekonomide yavaşlama sinyali olarak yorumlandı. Tahvil faizlerindeki düşüşle birlikte spot altın yüzde 0,5 prim yaparak 5.049,59 dolar seviyesine çıktı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik, yurt içi altın fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcılar ve vatandaşlar, "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?", "Ons altın fiyatı bugün ne seviyede?" sorularına yanıt arıyor.

İşte 11 Şubat 2026 Çarşamba gününün ilk saatleri itibarıyla güncel altın fiyatları…

11 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Gram altın

Alış: 7.095,25 TL

Satış: 7.096,22 TL

Çeyrek altın

Alış: 11.918,00 TL

Satış: 12.103,00 TL

Yarım altın

Alış: 23.835,00 TL

Satış: 24.207,00 TL

Tam altın

Alış: 46.747,17 TL

Satış: 47.777,64 TL

Gremse altın

Alış: 116.867,94 TL

Satış: 119.810,49 TL

Ata altın

Alış: 48.208,02 TL

Satış: 49.536,33 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 47.525,00 TL

Satış: 48.229,00 TL

Ons altın

Alış: 5.050,32 dolar

Satış: 5.050,96 dolar