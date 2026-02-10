Geleneksel yatırım alışkanlıklarının başında gelen altın, son dönemdeki fiyat hareketleriyle gündemdeki yerini korurken, portföy yöneticisi Haydar Acun’dan piyasaları sarsacak bir değerlendirme geldi. Acun, yatırımcıların "güvenli liman" olarak sığındığı altını, aslında üretkenlikten uzak ve spekülatif bir araç olarak tanımlıyor.

"ALTIN BİR ŞEY KAZANDIRMAZ, SADECE OLAY BEKLER"

Haydar Acun’un analizine göre altının doğasında bir değer yaratma mekanizması bulunmuyor. Altın fiyatlarının yükselmesi için ekonomik bir başarı değil, aksine küresel bir kriz veya korku iklimi gerekiyor. Acun, altının yükselişini tetikleyen unsurları şöyle sıralıyor:

Kaos Faktörü: Savaş, terör ve korku ortamlarının oluşması.



Ekonomik Bozulma: Enflasyonist süreçlerin hız kazanması.

Bağımlılık: Altının kendi başına bir getiri üretmeyip, tamamen bu tür negatif olayların insafına kalmış olması.

Deneyimli yöneticiye göre bu durum, altını sanıldığı gibi güvenli bir liman değil, oldukça riskli bir yatırım aracı haline getiriyor.

20 YILLIK PERSPEKTİF: ALTIN MI, ŞİRKET Mİ?

Piyasadaki 3-6 aylık veya bir yıllık kısa vadeli dalgalanmaların yatırımcıyı yanılttığını belirten Acun, asıl kazancın 20 ile 50 yıllık bir zaman diliminde saklı olduğunu vurguluyor. Bu noktada devreye giren "Kartopu Efekti", Acun’un yatırım felsefesinin merkezinde yer alıyor.

"20-30-50 yılda bakınca diyorum ki büyüyen kartopu efektiyle kâr yaratan bir şirkete yatırım yapmak, altından daha iyi bir yatırım."



Acun, bir şirketin kâr yaratarak büyümesinin, altının pasif bekleyişine göre çok daha büyük bir servet inşası sağladığını savunuyor.

ZİRVE TUZAĞI VE YATIRIMCI MAĞDURİYETİ

Altın fiyatları rekor kırdığında gelen tepkilere de değinen Acun, fiyatlar yükselirken "en tepede" alım yapanların durumuna dikkat çekiyor. Birçok yatırımcının kâr realizasyonu yapamadığı için "terste kaldığını" ifade eden Acun, bu tabloyu "üzücü" olarak nitelendiriyor.

Acun, televizyon kanallarında veya sosyal medyada altının yükselişi üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere rağmen, yatırımın bir "değer üretme" süreci olması gerektiği konusundaki duruşunu bozmuyor.