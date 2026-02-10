Borsa İstanbul'da gıda ve tarım hisselerine yönelik ilginin arttığı bir dönemde halka arz olan Akhan Un, borsa performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Tamamı sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleşen ve şirket kasasına doğrudan kaynak girişi sağlayan halka arz sonrası, hisse fiyatı kısa sürede yüzde 33’lük bir prim yaptı.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

32 MİLYON EMİR BEKLEMEDE

Hissenin yükseliş performansı kadar derinlikteki alım iştahı da piyasada konuşulan başlıklar arasında yer alıyor.

Üçüncü işlem gününün açılış seansında, tavanda bekleyen alım emirlerinin 32 milyon lotu aştı.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

GIDA ENDEKSİ HAREKETLENDİ

Akhan Un'un bu güçlü başlangıcı, BIST Gıda ve İçecek Endeksi'ndeki (XGIDA) genel havayı da olumlu etkiledi.

Özellikle temel gıda üretimi yapan şirketlerin halka arzına gelen yüksek talepler, enflasyonist ortamda "defansif hisse" arayan yatırımcıların gıda sektörünü bir liman olarak gördüğünü kanıtlıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

