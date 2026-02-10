Özellikle borsa kulislerinde ve sosyal medyada yankı uyandıran haberlerde; BINHO’nun Türkiye’de yerleşik bir banka ile güçlerini birleştirerek, finansal teknoloji (fintek) sektöründe faaliyet gösteren bir şirketi devralacağı iddia edilmişti.

Şirket, yatırımcıları yanıltmamak adına bu iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

HOLDİNG’DEN NET MESAJ: "AKSİYON VEYA KARAR YOK"

Holding tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların aksine herhangi bir girişimin bulunmadığı şu net ifadelerle belirtildi:

"Bahse konu haberlerde geçen şirketlerin satın alınmasına dair herhangi bir aksiyon alınmamış, görüşmelere başlanmamış ve alınmış bağlayıcı bir karar bulunmamaktadır."

"ASILSIZ HABERLERE İTİBAR ETMEYİN"

BINHO yönetimi, bu tür söylentilerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak yatırımcıları uyardı.

Ayrıca şirket, asılsız haberleri yayan mecralara karşı tüm yasal haklarının saklı olduğunu belirterek, spekülasyonlara karşı sert bir duruş sergiledi.

Şirketin, haber ve söylentilere dair KAP bildirimi paylaştığı günde hisseleri tavanda kayda geçti.

BINHO kodlu hisseler, saat 15.30 itibarıyla yüzde 11,80 TL seviyesinde kayda geçti.