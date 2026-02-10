Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,30 düşüşle 13.797 puandan tamamladı. Bugün gün içinde en düşük 13.726,15 puan seviyeleri görüldü. Sektörler arasında en çok kazandıran ise yüzde 4,27 ile madencilik oldu. İşte detaylar...

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 10 Şubat 2026 Salı gününü yüzde 0,30 düşüşle 13.797,04 puanla tamamladı.

Gün içinde en düşük 13.726,15 ve en yüksek 13.888,20 puan seviyeleri görülürken toplam işlem hacmi ise 187 milyar 979 milyon TL olarak gerçekleşti.

SEKTÖRLER ARASINDA EN ÇOK KAZANDIRAN MADENCİLİK OLDU

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,34 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,84, holding endeksi yüzde 0,89 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,27 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,21 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalarda, yarın ABD açıklanacak istihdam verileri öncesinde karışık bir seyir izlenirken, yurt içinde ise BIST 100 endeksi günü negatif bir seyirle tamamladı.

SANAYİ ÜRETİMİNDE GERİLEME

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Sanayi Üretim Endeksi, Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 1,2 artarken yıllık bazda yüzde 2,1 azalış gösterdi.

TÜİK açıkladı! Sanayi üretimi Aralık 2025'te yüzde 2'den fazla azaldı

YARIN İZLENECEK VERİLER

Analistler, yarın yurt içinde perakende satışların, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve Çin'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Fiyat Hacim Fark Saat
THYAO 333 17.320.978.110,50 % 1.06 18:10
ASELS 298.25 11.394.798.470,25 % 2.14 18:10
ISCTR 16.93 11.295.107.179,35 % -0.29 18:10
TRALT 52.1 8.651.243.723,04 % 7.78 18:10
AKBNK 83.55 8.488.744.724,00 % -2.22 18:10
