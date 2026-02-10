Ford Otosan’ın 2025 yılı bilançosunda kârlılık oranları ile faaliyet verileri arasındaki makas dikkat çekti:

• Yıllık Net Kâr: 33,98 milyar TL (2024’teki 50,86 milyar TL’ye göre yüzde 33 azalış).

• Hasılat: Geçen yıla oranla yüzde 7 artış gösterdi.

• Esas Faaliyet Kârı: Şirketin ana iş kollarındaki verimliliği simgeleyen bu veri yüzde 12 yükseldi.

• Çeyreklik Performans: Sadece 4. çeyrekte 10,64 Milyar TL net kâr elde edildi.

• Özkaynaklar: Bir önceki çeyreğe göre yüzde 6 oranında bir gerileme yaşandı.

ARACI KURUMLAR HEDEF FİYATLARINI GÜNCELLEDİ

Bilanço sonrası 10 Şubat 2026 itibarıyla 6 büyük aracı kurum FROTO için analizlerini yayınladı.

Ahlatcı ve Şeker Yatırım hedef fiyatlarında yukarı yönlü revizeye giderken, kurumların genelinde "Al" tavsiyesi hakimiyetini korudu.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

YATIRIMCIYI NE BEKLİYOR?

Net kârdaki yüzde 33’lük yıllık düşüşe rağmen hasılat ve esas faaliyet kârındaki artış şirketin satış gücünü koruduğunu gösteriyor.

Piyasadaki 116,00 TL’lik cari fiyata kıyasla, aracı kurumların sunduğu potansiyel, özellikle Ahlatcı Yatırım’ın 161,70 TL’lik hedefiyle oldukça iştah açıcı görünüyor.

Öte yandan, GEDIK Yatırım’ın hedef fiyatını cari fiyata oldukça yakın tutarak "Endekse Paralel Getiri" notu vermesi, kısa vadeli temkinli duruşun bir göstergesi olarak okunabilir.

FROTO, bugünkü seansta artan satış baskısıyla karşılaştı. Saat 11.45 itibarıyla yüzde 2,76 oranında değer kaybeden hissenin güncel fiyatı 116,10 TL olarak işlem görüyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.