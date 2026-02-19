Sermaye artırımı kararları, hisse fiyatlarında kısa vadeli beklenti ve fiyatlama davranışlarını etkileyebildiği için yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. SPK'nın 2026/9 sayılı bülteninde yer alan Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'ye ilişkin karar da oranı nedeniyle dikkat çekti.

MART'DA YÜZDE 150 BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI

Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin mevcut 600 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, 900 milyon TL bedelli artırımla 1 milyar 500 milyon TL'ye yükseltilecek.

Şirket, mevcut sermayesine göre yüzde 150 oranında bedelli sermaye artırımı gerçekleştirecek. Artırılan payların halka arz yoluyla satışa sunulması planlanırken, bu adımla şirkete nakit girişi sağlanması hedefleniyor.

LOT NE DEMEK?

Lot, yatırımcının sahip olduğu hisse adedini ifade eder ve Borsa İstanbul'da 1 lot 1 hisseye karşılık gelir.