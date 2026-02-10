Borsa İstanbul’da haftanın ikinci işlem gününde yabancı yatırımcıların hamleleri netleşti. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan "günlük yabancı oranları" raporuna göre piyasadaki toplam yabancı payı günlük bazda -0.29 puanlık sınırlı bir geri çekilmeyle yüzde 36.84 seviyesine geriledi.

Günlük bazda yabancı payında en sert değişim yaşayan hisselerde gayrimenkul ve sanayi şirketleri başı çekti.

• Yabancı Payı En Çok Artanlar:

• ZGYO: 5.84 bps
CEMAS: 1.70 bps
MOPAS: 1.66 bps

• Yabancı Payı En Çok Azalanlar:

UCAYM: -7.07 bps
ARFYE: -3.28 bps
VSNMD: -2.26 bps

"SÜREKLİ ARTANLAR" VE "SÜREKLİ DÜŞENLER"

Raporun en can alıcı noktası, yabancı yatırımcının günlerdir pozisyon değiştirmeden devam ettiği hisseler oldu.

Özellikle 10 günlük kesintisiz artış serisi yakalayan hisseler yatırımcının radarında.

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.

