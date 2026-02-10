Günlük bazda yabancı payında en sert değişim yaşayan hisselerde gayrimenkul ve sanayi şirketleri başı çekti.

• Yabancı Payı En Çok Artanlar:



• ZGYO: 5.84 bps

• CEMAS: 1.70 bps

• MOPAS: 1.66 bps

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

• Yabancı Payı En Çok Azalanlar:



• UCAYM: -7.07 bps

• ARFYE: -3.28 bps

• VSNMD: -2.26 bps

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

"SÜREKLİ ARTANLAR" VE "SÜREKLİ DÜŞENLER"

Raporun en can alıcı noktası, yabancı yatırımcının günlerdir pozisyon değiştirmeden devam ettiği hisseler oldu.

Özellikle 10 günlük kesintisiz artış serisi yakalayan hisseler yatırımcının radarında.

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.