Yeni yönetmelik uyarınca, bahis sitelerinin reklam ve tanıtım süreçlerinde şu değişiklikler yapıldı:

Yönetmelikteki "satış toplamını artırabilmek için teşvik amaçlı promosyon dağıtıp reklam yapabilir" ibaresi tamamen kaldırıldı.

Tanıtım faaliyetlerinin kapsamı sadece sporla ilgili mecralarla sınırlandırıldı.

Faaliyetlerin temel amacı; yasa dışı bahisle mücadeleyi desteklemek, güvenli bir oyun alanı sunmak ve kamusal faydayı artırmak olarak yeniden tanımlandı.

18 yaşından küçükleri teşvik etmeme ve toplum değerlerini zedeleme şartları korunurken, bu kriterlere uygun çalışmaların Teşkilat tarafından sanal ortam bayilerine yaptırılabileceği belirtildi.

MACKO HİSSELERİNDE %9,96'LIK ARTIŞ

Sektörel düzenlemenin ardından spor odaklı bir veri ve yayın platformu olan Maçkolik (MACKO) hisseleri yatırımcıların ilgi odağı oldu:

Seans açılışıyla birlikte MACKO hisseleri yüzde 9,96 yükseliş kaydederek 30,48 TL fiyata ulaştı.

Bu tavan fiyatla birlikte hissenin haftalık getirisi yüzde 14,59 seviyesine çıktı.

Şirket hisselerinin aylık bazdaki değer kazancı ise yüzde 22,21 olarak gerçekleşti.

Bahis reklamlarının spor mecraları ile sınırlandırılması kararı, spor içeriği üreten platformların piyasa performansını doğrudan etkiledi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.