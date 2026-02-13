Yönetmeliğin eski metninde yer alan "satış toplamını artırabilmek için teşvik amaçlı promosyon dağıtıp reklam yapabilir" ifadesi tamamen yürürlükten kaldırıldı. Yeni maddede, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin ancak şu şartlarla yapılabileceği belirtildi:

Yasa dışı bahisle mücadeleyi desteklemek,

Güvenli bir oyun alanı sunmak,

Kamusal faydayı artırmak.

TANITIMLARA "SPOR MECRASI" SINIRI

Yeni düzenlemeye göre tanıtım faaliyetleri artık sadece sporla ilgili mecralarla sınırlı olmak zorunda. Ayrıca bu faaliyetlerin; 18 yaşından küçükleri oyun oynamaya teşvik etmemesi ve toplumun değerlerini zedelememesi şartı korunuyor. Bu kriterlere uyan çalışmalar, Teşkilat tarafından sanal ortam bayilerine yaptırılabilecek.

SİYAH BANT UYGULAMASI VE SPONSORLUKLAR

Düzenleme, 2025 yılı Ocak ayında yayımlanan ve radikal adımlar içeren genelgenin devamı niteliğini taşıyor. Hatırlanacağı üzere;

Stadyumlardaki reklam panoları ve saha içi görsellerden yasal bahis logoları kaldırılmış,

Kaldırılması mümkün olmayan sabit reklamların üzeri "siyah bant" ile kapatılmış,

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), internet sitesindeki tüm lig isim sponsorluklarını yayından kaldırmıştı.

KAYIT DIŞI İLE MÜCADELEDE YENİ SAFHA

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kuruluşların koordinasyonunda yürütülen bu hamlelerin temel amacı, yasal bahis sitelerinin agresif pazarlama yöntemlerini sınırlayarak odağı yasa dışı bahis platformlarıyla mücadeleye kaydırmak olarak açıklandı. Bu sayede hem toplum sağlığının korunması hem de vergi kaybının önlenmesi hedefleniyor.