Güne güçlü bir başlangıç yapan NETCD hisseleri, yüzde 9,95 oranında değer kazanarak 89,90 TL seviyesine yükseldi. Bu performansla birlikte hisse, halka arz fiyatına oranla yatırımcısına kısa sürede %95'in üzerinde bir getiri sağlamış oldu.

TAVANDA MİLYONLUK BEKLEYİŞ

Seans açılışıyla birlikte NETCD tahtasında adeta alım yarışı yaşandı.

Açılış anı itibarıyla tavanda bekleyen lot sayısı 19 milyon olarak kayıtlara geçti.

Yüksek talep nedeniyle aracı kurumlar alım sırasında öncelik alabilmek için yoğun çaba sarf etti.

DEV KURUMLAR ALIM LİSTESİNDE

Hissedeki yükseliş trendine büyük aracı kurumların blok alımları eşlik etti. Günün dikkat çeken alımları şu şekilde gerçekleşti:

A1 Capital: 89,50 TL maliyetle 57 bin lotluk alım yaptı.

Colendi: 89,50 TL maliyet seviyesinden 50 bin lotu bünyesine kattı.

ATA Yatırım: 89,50 TL maliyetle 25 bin lotluk işlem gerçekleştirdi.

Yazılım sektöründeki bu güçlü seyir ve tavandaki bekleyen lot miktarı, hissenin önümüzdeki günlerdeki performansı için piyasaya güçlü bir mesaj vermeye devam ediyor.

