İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Başar, yüksek rekabet ortamında çok sayıda güçlü oyuncunun yer aldığı ve pazar payları arasındaki farkların giderek daraldığı bir dönemde yıllık 45 bin adet satış gerçekleştirdiklerini ve bunun önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Başarının temelinde Türkiye pazarının dinamiklerini doğru okumak ve buna uygun bir ürün-tedarik dengesi kurmanın yer aldığını aktaran Başar, "Türkiye'de araç sahipliği oranı hala Avrupa ortalamasının altında, araç parkı yaşlı ve nüfus genç. Bu tablo, pazarda büyüme potansiyelinin sürdüğünü açık şekilde gösteriyor." diye konuştu.

Başar, ürün tarafında Skoda'nın Türkiye'de sunduğu 7 içten yanmalı ve 3 elektrikli olmak üzere toplam 10 modelin, pazarın yaklaşık yüzde 95'ine hitap eden bir kapsama alanı yarattığına değinerek, "Önceki yıllarda daha sınırlı bir ürün gamıyla daha sınırlı bir kitleye hitap edebiliyorduk. Farklı segmentlere, müşteri ihtiyaçlarına ve kullanım senaryolarına karşılık verebilen bu geniş ürün gamı, talebin tek bir modele ya da segmente bağımlı kalmamasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Yüce Auto-Skoda'nın Türkiye pazarında fiyat odaklı rekabet yerine donanım seviyesi, marka imajı ve müşteri deneyimine dayalı bir strateji izlediğini vurgulayan Başar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yaklaşımın bir göstergesi olarak giriş paketi sipariş oranı yalnızca yüzde 18 seviyesinde. Oysa birçok markada giriş versiyonlarının toplam satış içindeki payı çok daha yüksek. Marka, hacmi artırmak için fiyatı aşağı çekmek yerine değer ve kalite algısını güçlendirmeyi tercih ediyor. Türkiye'de yaklaşık yüzde 4,5 pazar payı seviyesinde olan Skoda'nın stratejik hedefi, ilk 5 marka arasında yer almak ve yüzde 7 pazar payına ulaşmak. Bu hedef, tek bir yılın agresif büyümesiyle değil, üç yıllık bir zaman dilimi içinde adım adım gerçekleştirilecek bir yolculuk olarak tanımlanıyor.

Bugünkü pazar büyüklüğüyle değerlendirildiğinde bu oran, yaklaşık 75 bin adetlik bir satış hacmine karşılık geliyor. Öncelik, mevcut müşterilerin memnuniyetini koruyarak bu yapının üzerine yeni müşterileri eklemek. Türkiye pazarında markamıza yüksek bir talep var ve istersek bunu hemen gerçekleştirebiliriz. Bu yüzden dengeli ve planlı ilerlemeye önem veriyoruz."

Bu yıl 45-50 bin adet bandında bir satış yapmayı öngördüklerini dile getiren Başar, "Elektrikli araç tarafında hedefimiz açık. Yaklaşık 50 bin adetlik satışta bunun yaklaşık 4 bin 500-5 bininin elektrikli olması, yani yüzde 10 paya ulaşmak istiyoruz. Sonraki üç yıl içerisinde müşterilerimizin taşıdığı yöne doğru emin adımlarla ve üst düzey müşteri deneyimiyle gideceğiz." şeklinde konuştu.

"SKODA MÜŞTERİLERİNİN YÜZDE 35'İ KADIN"

Başar, elektrikli mobilitenin sadece ürünle değerlendirilmesini doğru bulmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Elektrikli araçlarda iki temel anksiyete var; menzil ve şarj süresi. Biz de öncelikle 'yolda kalma korkusunu' ortadan kaldıralım istedik. Diğer yandan, aracın şarj olmasını saatlerce beklemek de hayatın ritmine ve normal akışına ters bir şey. Tüm bunların üstesinden gelecek bir hizmet platformu yaratmak istedik. Bu anlayışla mobil şarj istasyonlarını devreye aldık. Bugün 7 araçla hizmet veren bu sistem, yalnızca Skoda kullanıcılarına değil, marka ayrımı gözetmeksizin tüm elektrikli araç kullanıcılarına destek sağlıyor. Mobil şarj hizmetinde mesafe tanımı yapılmaksızın kullanıcıya ulaşılıyor ve hizmet bedeli, sabit bir şarj istasyonunda ödenecek tutar seviyesinde tutuluyor."

Müşterilerinin yaklaşık yüzde 35'inin kadınlardan oluştuğunu belirten Başar, söz konusu müşteri profilinin en çok Kamiq, Fabia ve Scala modellerini tercih ettiğini söyledi.

Başar, Karoq ve Kodiaq modellerinde de kadın müşteri sayısının arttığına değinerek, "Kadınlara özel ayrıcalıklar sunmaya özen gösteriyoruz. Kadınların servis randevularında önceliği var. Talepleri halinde araçlarını evlerinden alıp, evlerine bırakabiliyoruz. Evlerine ya da iş yerlerine gideceklerse ulaşımlarıyla ilgili hassasiyetleri sağlıyoruz. Yeni projelerimiz de var. Bunların hazırlıklarını tamamladıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız." diye konuştu.