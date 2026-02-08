71 yıllık köklü şirket kayıtlara göre, 10–50 milyon dolar aralığında varlığa karşılık 100,9 milyon dolar borç bildirdi. İflas gerekçesi ayrıntılı biçimde açıklanmasa da; mülk sahipleri, tedarikçiler ve iş ortaklarının açtığı çok sayıda dava nedeniyle finansal baskının kritik seviyeye ulaştığı belirtildi. Yaklaşık 83 milyon dolarlık teminatsız alacağın ise karşılıksız kalmasının beklendiği kaydedildi.

20 BİNDEN FAZLA PERAKENDECİYE TEDARİK SAĞLIYORDU

Şirketin internet sitesi erişime kapatılırken, Big Rock Sports'un balıkçılık, atıcılık, kamp, taksidermi ve denizcilik ürünlerinde 20 binden fazla perakendeciye tedarik sağladığı biliniyor. ABD, Kanada ve Karayipler başta olmak üzere sekiz ülkede faaliyet gösteren şirket, yaklaşık 1.200 tedarikçiyle çalışıyordu.

DEV DEPO AĞI DA KAPANIYOR

Kuzey Carolina, Minnesota ve Nevada'daki depolarıyla toplam 850 bin metrekare dağıtım alanı işleten şirket, kendisini Kuzey Amerika'nın en büyük outdoor ürünleri dağıtıcılarından biri olarak konumlandırıyordu. İflas kararıyla birlikte bu operasyonların tamamının sonlandırılacağı belirtildi.

1955'TEN BUGÜNE UZANAN HİKAYE

CNBC-e'nin aktardığına göre şirketin kökleri, 1955'te Oregon'un Portland kentinde kurulan All-Sports Supply'a dayanıyor. On yıllar boyunca perakendecilerle kurduğu yakın ilişkilerle sektörde güçlü bir konum edinen firma, ABD'deki başvurudan önce Kanada’daki iştirakini tasfiye etmişti.

Artan borç yükü, hukuki süreçler ve operasyonel maliyetler, geniş ölçekli dağıtım ağının sürdürülemez hale gelmesine yol açtı. Böylece 71 yıllık sektör oyuncusu, tasfiye süreciyle piyasadan çekilmiş oldu.