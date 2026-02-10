Yılın en büyük sürprizi, yapay zeka işlemcilerinin ayrılmaz parçası olan bellek teknolojilerinden geldi. Micron Technology (MU), AI veri merkezlerinde kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çiplerine olan talebin patlamasıyla son 1 yılda %232 gibi astronomik bir artış gösterdi. Micron, bu performansıyla teknoloji portföylerini tek başına sürükleyen lokomotif haline geldi.

Uzun süredir sessizliğini koruyan Intel (INTC) ise üretim tesislerindeki verimlilik artışı ve yeni nesil AI çip mimarileriyle %113 değer kazanarak küllerinden doğdu. Yatırımcılar, çip üretiminin "donanım" ayağında yaşanan bu %200'e varan yükselişlerle portföylerini katlamayı başardı.

Alphabet ve Meta: Yazılımın Gücü AI İle Birleşti

Sadece donanım üreticileri değil, bu teknolojiyi son kullanıcıya ulaştıran platformlar da ralliye eşlik etti. Alphabet (Google), Gemini 3 modelinin başarısı ve arama motoruna entegre edilen yeni reklam modelleriyle son 1 yılda %73 oranında değer kazandı. Benzer şekilde Meta, metaverse ve AI destekli reklam optimizasyonları sayesinde %27’lik istikrarlı bir yükseliş grafiği çizdi.

Piyasanın gözbebeği Nvidia (NVDA), trilyon dolarlık piyasa değerini koruyarak %39'luk bir büyüme daha kaydetti ve dünyanın en değerli şirketi ünvanını perçinledi.

Piyasada Keskin Ayrışma: Her Şirket Kazandırmadı

Ancak bu büyük ralli, her teknoloji devi için aynı pembe tabloyu sunmadı. Yapay zekanın profesyonel iş kollarını tehdit edeceği endişesi, bazı yazılım devlerini vurdu. Adobe (ADBE), üretken yapay zekanın yaratıcı sektörlerdeki rekabeti artırması nedeniyle yatırımcılardan beklediği desteği göremedi ve son 1 yılda %42 değer kaybetti. Bu durum, 2026 borsasında "sadece teknoloji olması değil, AI’yı nasıl kullandığı" kriterinin ne kadar belirleyici olduğunu bir kez daha kanıtladı.

2026 Görünümü: Yeni Bir Balon mu, Yeni Bir Çağ mı?

Ekonomistler, Nasdaq’taki bu %200’ü bulan bireysel hisse artışlarını, internetin ilk yaygınlaştığı dönemdeki "Dot-com" dönemine benzetseler de, şirketlerin nakit akışları ve kârlılık oranları bu yükselişin çok daha sağlam temellere dayandığını gösteriyor. Analistler, 2026’nın geri kalanında ilginin artık sadece çiplerden çıkıp, bu teknolojiyi operasyonel maliyetlerini düşürmek için kullanan bulut bilişim ve veri analitiği şirketlerine (Palantir vb.) kayacağını öngörüyor.