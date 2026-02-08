Çinli tüketicilerin, Apple'ın Hermès turuncusu olarak anılan yeni premium iPhone modeline gösterdiği yoğun ilgi, şirketin Çin pazarında uzun süredir devam eden satış düşüşünü tersine çevirdi.

Apple CEO'su Tim Cook, söz konusu modelden elde edilen gelirin bir önceki yıla göre yüzde 38 artarak 26 milyar dolara ulaştığını ve bu rakamın toplam satışların beşte birini oluşturduğunu açıkladı.

HERMÈS'LE ÖZDEŞLEŞEN RENK SATIŞLARI UÇURDU

Analistlere göre, iPhone 17 serisindeki tasarım değişikliği ve Fransız lüks markası Hermès ile özdeşleşen renk tercihi, Apple'ın Çin'deki statü sembolü algısını güçlendirdi. Geçen sonbahardan bu yana satışta olan model, kullanıcıların cihazlarını sergilediği binlerce çevrimiçi paylaşım ve video sayesinde geniş bir görünürlük kazandı. Apple, satışları sıçratan bu rengi "kozmik turuncu" olarak adlandırdı.

YATIRIMCI ENDİŞELERİ DAĞILDI

Çin pazarındaki toparlanma, yatırımcıların Apple'ın geleceğine ilişkin soru işaretleri yaratan yaklaşık üç yıllık satış düşüşünü tersine çevirdi. Huawei, Vivo ve Xiaomi gibi güçlü yerli rakiplerin bulunduğu yoğun rekabet ortamına rağmen Apple, konumunu yeniden sağlamlaştırdı. Küresel ölçekte artan iPhone talebi, Apple hisselerinin geçen hafta yüzde 7 yükselmesine de katkı sağladı.

4 YILLIK DÜŞÜŞ TERSİNE DÖNDÜ

Pekin–Washington hattındaki gerilimler ve Çin kamu sektöründe iPhone kullanımına yönelik baskılar Apple'ı olumsuz etkilemiş, bu süreçte Huawei'nin yerli işlemcili üst segment modeli rekabeti artırmıştı. Ayrıca Pekin'in, Apple'ın yerel iPhone'lar için geliştirdiği yapay zeka özelliklerini onaylamamasının satışları zayıflatacağı endişeleri gündeme gelmişti. Ancak Çinli tüketiciler, yenilenen iPhone 17'nin cazibesine kayıtsız kalmadı. Böylece 2022'den bu yana zayıf seyreden Çin satışları yeniden artışa geçti.

Öte yandan turuncu iPhone'lara yönelik ilgi, Mandarin'de "turuncu" kelimesinin "başarı"yı çağrıştıran telaffuzu üzerinden yapılan kelime oyunlarıyla sosyal medyada sembolik bir anlam da kazandı.