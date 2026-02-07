Akıllı telefon dünyasında 2026 yılı, artan parça maliyetlerinin gölgesinde başladı. Özellikle yapay zeka sunucularına yönelik talebin patlamasıyla bellek çipi fiyatlarında yaşanan %60'a varan artışlar, Apple başta olmak üzere tüm üreticileri zam baskısı altına soktu.

2 Nanometre Çipler Maliyeti Uçurdu

Sözcü'de yer alan bilgilere göre, Apple'ın iPhone 18 serisinde kullanmayı planladığı ilk 2 nm çipler, mevcut 3 nm muadillerine göre yüzde 50 daha pahalı bir üretim sürecine sahip. Geçtiğimiz yıl 45 dolar seviyesinde olan işlemci maliyetlerinin 2026'dan itibaren iPhone fiyatlarına doğrudan zam olarak yansıması bekleniyor.

Tim Cook'tan 'Kritik Eşik' Mesajı

Apple CEO'su Tim Cook, son kazanç toplantısında çip maliyetlerinin kâr marjları üzerinde baskı oluşturacağını kabul etti. Cook, fiyat artışı konusunda net bir açıklama yapmasa da Apple'ın elinde iki seçenek bulunuyor:

Kâr Marjından Fedakarlık: Fiyatları sabit tutup satış hacmini koruyarak rakiplerine karşı pazar payını artırmak.

Fiyat Artışı: Artan maliyetleri doğrudan tüketiciye yansıtarak yatırımcı beklentilerini karşılamak.

iPhone 18 İçin Beklenen Senaryolar

Piyasa analistleri, özellikle bellek (DRAM) fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi durumunda, yeni modellerde başlangıç fiyatlarının en az 100 dolar artabileceğini öngörüyor. Apple'ın bu süreçte kaynakları optimize etmek adına standart iPhone 18 modelini 2027'ye erteleyip, 2026'da sadece yüksek kâr marjlı Premium ve Foldable (Katlanabilir) modellere odaklanabileceği de iddialar arasında.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

iPhone fiyatları neden artıyor?

Temel neden, yapay zeka talebiyle artan bellek çipi maliyetleri ve yeni nesil 2 nm işlemci üretiminin %50 daha pahalı olmasıdır.

iPhone 18 ne zaman çıkacak?

Yeni sızıntılar, Apple'ın standart iPhone 18 modelini 2027'ye erteleyip, 2026 Eylül ayında sadece üst düzey Pro ve katlanabilir modellere odaklanabileceğini gösteriyor.

Diğer markalar da zam yapacak mı?

Counterpoint raporuna göre Çinli markalar zam baskısıyla daha sert karşılaşırken, Apple ve Samsung'un bu süreci daha kontrollü yönetmesi bekleniyor.