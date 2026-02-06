Türkiye Petrol Rafinerileri (#TUPRS), yatırımcılarının merakla beklediği 2026 yılı temettü planını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Şirket yönetiminin aldığı ve Genel Kurul onayına sunulacak karara göre, 2025 yılı kârından yatırımcılara toplamda brüt 17,1268815 TL nakit kâr payı dağıtılacak.

Ödemeler İki Taksit Halinde Yapılacak

Tüpraş, nakit akışını ve yatırımcı beklentilerini dengelemek amacıyla temettü ödemesini Mart ve Ekim aylarında olmak üzere iki eşit olmayan parçaya böldü.

Taksit Ödemesi: Brüt 10,37 TL (Net 8,82 TL) Taksit Ödemesi: Brüt 6,74 TL (Net 5,73 TL)

Kritik Tarihler: Ne Zaman Hesaplara Yatacak?

Temettü hakkından yararlanmak isteyen yatırımcılar için takvim şu şekilde işleyecek:

BofA ve Yabancı İlgisi Tüpraş’ta Devam Ediyor

Tüpraş, sadece temettü verimiyle değil, yabancı kurumsal yatırımcıların ilgisiyle de dikkat çekiyor. Ocak 2026 verilerine göre yabancı yatırımcılar Tüpraş hisselerinde yaklaşık 200 milyon dolarlık net alım gerçekleştirerek hisseyi en çok tercih edilenler listesine ekledi.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Tüpraş 2026'da ne kadar temettü verecek?

Şirket toplamda pay başına brüt 17,12 TL, net ise 14,55 TL kâr payı dağıtacak.

Temettü almak için hisseyi ne zaman almak gerekir?

Temettüden yararlanmak için "Hak Kullanım Tarihi"nden bir önceki işlem günü sonuna kadar hissenin portföyde bulunması yeterlidir.

Stopaj oranı ne kadar?

Bireysel yatırımcılar için brüt tutar üzerinden %10 stopaj kesintisi yapıldıktan sonra net tutar hesaplara yansıtılmaktadır.

*Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgiler şirket bildirimlerinden derlenmiş olup kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.