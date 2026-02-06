2026 yılının başında tüm zamanların rekorlarını altüst eden finansal varlıklar, Şubat ayının ilk haftasında sert bir "gerçeklik kontrolü" ile sarsılıyor. Bitcoin'den altına, gümüşten teknoloji hisselerine kadar piyasanın her köşesinde kırmızı hakim. Bank of America (BofA) tarafından yayımlanan acil kodlu rapor, düşüşün sadece bir kar satışı olmadığını, sistemin damarlarındaki likidite akışının kesildiğini ortaya koyuyor.

BofA’dan Korkutan "Domino Etkisi" Analizi

BofA stratejistleri, piyasada "aynı anda her şeyin düşmesi" fenomenini likidite kuruluğuna bağlıyor. Bankanın yayımladığı nota göre, piyasayı kitleyen üç temel faktör var:

Margin Call (Teminat Tamamlama) Krizi: Özellikle teknoloji hisselerindeki volatilite nedeniyle zarar eden büyük fonlar, bu zararları kapatmak için en likit varlıkları olan altın ve gümüşü satmaya başladı. Bu durum, "güvenli liman" algısını yıkarak satışı genele yaydı.

Kevin Warsh Şoku: Fed'in yeni yönetimine dair "şahin" beklentiler, doların küresel bazda aşırı değerlenmesine ve piyasadaki ucuz doların eve dönmesine (likidite çekilmesi) neden oldu.



Kritik Eşiklerin İhlali: BofA analistleri, piyasanın psikolojik dengesini sağlayan "kale" seviyelerin bir bir düştüğünü vurguluyor.

Likidite Sorunu Neden Bu Kadar Önemli?

Bank of America, piyasada alıcıların çekildiğini ve tahtaların "inceleldiğini" belirtiyor. Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Piyasada şu an temel veriler (enflasyon, büyüme vs.) değil, sadece 'nakde ulaşma zorunluluğu' fiyatlanıyor. Fonlar, hayatta kalmak için satmak zorunda. Bu da mantıksız fiyat hareketlerini ve sert iğneleri beraberinde getiriyor. VIX (Korku Endeksi) 30 seviyesinin üzerine yerleşirse, tasfiye dalgası derinleşebilir."



Yatırımcı Ne Yapmalı?

Uzmanlar, BofA’nın uyarısının ardından yatırımcıların "dip avcılığı" yapmak yerine nakit oranlarını artırmasının daha güvenli olabileceğini belirtiyor. Banka, piyasanın dengelenmesi için Dolar Endeksi'nin (DXY) soğumasını ve likidite kanallarının yeniden açılmasını bekliyor.