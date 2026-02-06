Spot Bitcoin ETF’lerinin girişi ve değişen piyasa dinamikleriyle Bitcoin’in eski döngülerini tekrar edeceğini bekleyenlerin yanıldığını ifade eden Bulduk, "Ben dahil herkesin yanıldığı bir kez daha tescillenmiş oldu" dedi. Ünlü analist, piyasanın artık eski kurallarla oynamadığının altını çizdi.

"10 Kasım’da Uyanmalıydık"

Analizinde teknik bir kırılmaya dikkat çeken Bulduk, 10 Kasım tarihinde Bitcoin’in 50 haftalık hareketli ortalamayı aşağı yönlü kırmasının asıl sinyal olduğunu belirtti. Benjamin Cowen gibi az sayıda analistin haklı çıktığını vurgulayan stratejist, piyasa gerçekliğine uyanmakta geç kalındığını ifade etti.

Bitcoin İçin Yeni Dip Hedefi: Nisan ve 52 Bin Dolar

Altcoin yatırımcılarını yakından ilgilendiren "yükseliş ne zaman?" sorusuna temkinli yaklaşan Bulduk, Bitcoin dip görmeden altcoinlerde beklenen hareketin gelmeyeceğini savundu. Ünlü ismin mevcut dinamiklere göre dip beklentisi ise 52 bin - 58 bin dolar aralığı. Bulduk, bu seviyelerin görülmesi için Nisan ayına işaret etti.

"Hatalı Pozisyonlar İçin Özür Dilerim"

Kendi portföyündeki bazı işlemlerde (LIT ve AVAX) stop olmakta geç kaldığını samimiyetle paylaşan Efe Bulduk, takipçilerine karşı şu sözlerle sorumluluk aldı:

"Piyasa görüşlerimi paylaşırken istemeden de olsa kötü etkileyip zarar görmesine neden olduğum kişiler varsa özür dilerim. Maalesef hayatın içinde böyle günler var."



Pusudaki Altcoinler: "Position Trade" Listesi

Bulduk, Bitcoin beklediği dip seviyelere ulaştığında uzun vadeli taşımak üzere (position trade) listesine aldığı projeleri de paylaştı: HYPE, LIT, ZAMA ve henüz piyasaya çıkmamış olan AZTEC ile MEGAETH.

Yatırım tavsiyesi değildir.