Piyasa analistlerinin "destek seviyeleri çalışacak" dediği noktada gelen sert satış dalgası, sadece bugün içerisinde 800 milyon dolardan fazla kaldıraçlı pozisyonu tasfiye etti. Bu büyük çöküşün kurbanlarından biri olan ve tam 1.049.621 USDT (yaklaşık 45 Milyon TL) kaybeden Türk yatırımcı, ekran karşısındaki çaresizliğini şu sözlerle dile getirdi:

"Yıllarca teknik analiz çalıştım, her indikatörü takip ettim. Ama bu grafik değil, bu başka bir şey! Hiçbir veri bu düşüşü açıklayamaz. Analiziniz batsın, resmen sistemli bir şekilde soyulduk. Bu bir ticaret değil, dijital bir infazdır!"



5 Şubat 2026: Kriptoda "Kara Perşembe"

Piyasadaki bu çöküşün arkasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenmedik sert tutumu ve Kevin Warsh'ın adaylığı sonrası artan "şahin" beklentiler olduğu söylense de, yatırımcılar bunun "planlı bir likidite avı" olduğunu düşünüyor. Bitcoin'in Trump sonrası kazançlarını tamamen silerek 69.000 dolar bandına inmesi, altcoinlerde ise %15'i aşan kayıplar yaşanması piyasada "Extreme Fear" (Aşırı Korku) seviyesini zirveye taşıdı.

Uzmanlar Uyarıyor: "Düşen Bıçağı Tutmayın"

Borsa koridorlarında büyük balinaların satışları konuşulurken, bireysel yatırımcılar için durum felaket senaryosuna dönüştü. Analistler, bu seviyelerin bir "silkeleme" mi yoksa yeni bir ayı piyasasının başlangıcı mı olduğunu tartışadursun; kaybedilen milyon dolarlar, dijital dünyanın ne kadar acımasız olabileceğini bir kez daha kanıtladı.

Neden Düşüyor? Bu Dehşetin Arkasında Ne Var?

Piyasanın bu denli sert bir şekilde aşağı yönlü kırılmasının arkasında, uzmanların bile "açıklamakta zorlandığı" birkaç kritik faktör bir araya geldi:

Fed’in "Sessiz Darbesi": ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyondaki yapışkanlık nedeniyle faiz indirimlerini tamamen masadan kaldırma ihtimalini sızdırması, risk iştahını bıçak gibi kesti.

Kurumsal Likidite Avı: Analistlere göre, piyasada uzun süredir biriken "Long" (yükseliş) pozisyonları, büyük borsalar ve market makerlar için iştah kabartıcı bir HEDEF haline gelmişti. Bugün yaşanan hareket, binlerce yatırımcının stop-loss (zarar kes) emirlerini patlatarak zincirleme bir çöküş (cascade) yarattı.

ETF Çıkışları ve Panik Satışı: Spot Bitcoin ETF’lerinden gelen devasa çıkış haberleri, bireysel yatırımcıda "gemiyi terk etme" paniği yarattı. Destek noktaları teker teker kırılırken, algoritmalar satışı daha da tetikledi.

Jeopolitik Belirsizlikler: 2026 başından beri süregelen küresel gerginlikler ve enerji krizine dair yeni dedikodular, yatırımcıların en güvenli liman olan nakite (USD) kaçmasına neden oldu. Şu an piyasada hakim olan tek bir soru var: Analizlerin sustuğu, botların birbirini kırdığı bu kaosta, küçük yatırımcının sığınacak bir limanı kaldı mı?