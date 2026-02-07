Bu hamle, dijital varlıkların suç şebekeleri için artık "güvenli bir liman" olmadığını tüm dünyaya ilan eden tarihi bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.

Operasyonun merkezinde, yasa dışı bahis dünyasında "baron" olarak bilinen isimlerin ve suç örgütlerinin kullandığı karmaşık ödeme sistemleri yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK tarafından yürütülen derinlemesine soruşturmalar, milyarlarca dolarlık illegal fonun kripto cüzdanlar aracılığıyla yurt dışına kaçırıldığını ortaya koydu.

Özellikle Şeref Yazıcı ve bağlantılı ağlara ait olduğu tespit edilen 500 milyon dolarlık devasa tutar, Tether'in Türk yetkililerle anlık veri paylaşımı ve teknolojik iş birliği sayesinde tek bir işlemle bloke edildi. Dondurulan bu miktar, organize suç örgütlerinin operasyonel kabiliyetini felç edecek bir büyüklüğü temsil ediyor.

SIRADAN KULLANICI DEĞİL, SUÇ ŞEBEKELERİ HEDEFTE

Yetkililer ve Tether tarafından yapılan açıklamalarda, bu sert müdahalenin bireysel kripto para kullanıcılarını kesinlikle HEDEF almadığı vurgulandı.

Operasyonun tüm odağı, blockchain teknolojisinin sunduğu anonimliği suistimal ederek milyarlarca liralık vergisiz ve yasa dışı kazancı aklayan organize yapılar üzerindeydi.

Bu iş birliği modeli, stablecoin ihraççılarının ulusal güvenlik ve finansal temizlik süreçlerinde ne denli kritik bir rol oynayabileceğini kanıtlarken, Türkiye'nin dijital suçlarla mücadeledeki teknolojik üstünlüğünü de bir kez daha tescilledi.

KRİPTO DÜNYASINDA "ŞEFFAFLIK" DEVRİMİ

Tether’in Türk makamlarıyla kurduğu bu "yüksek hızda iş birliği" kapasitesi, kripto para regülasyonlarının sadece kağıt üzerinde kalmadığını, sahada aktif olarak sonuç verdiğini gösteriyor.

500 milyon dolarlık bu tarihi dondurma işlemi, illegal bahis platformlarına altyapı sağlayan ve ödeme trafiğini yöneten diğer yapılar için de çok ciddi bir uyarı niteliği taşıyor.

Suç gelirlerinin iadesi ve dondurulan varlıkların kamu maliyesine devri süreçleri devam ederken, bu operasyonun küresel ölçekte emsal bir "Compliance" (uyum) başarısı olarak literatüre girmesi bekleniyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

• Dondurulan 500 milyon dolar Türkiye'ye iade edilecek mi? Adli makamlar, suç gelirlerinin aklanması kapsamında dondurulan bu varlıkların Türkiye'ye iade işlemleri için uluslararası hukuk prosedürlerini yürütmeye devam etmektedir.

• Operasyonun devamı gelecek mi? MASAK ve Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı bahis ağlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer kripto cüzdanları ve global borsalardaki hesapları 7/24 takip etmeyi sürdürmektedir.

• Kendi cüzdanımdaki USDT'ler risk altında mı? Hayır; Tether'in bu dondurma işlemleri sadece resmi makamlarca suça bulaştığı net olarak kanıtlanmış ve takip listesindeki belirli cüzdan adreslerini kapsamaktadır.