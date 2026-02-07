Ocak ayının ilk haftalarında yüzde 20’nin altına inen rezervler, son 25 gündeki yağışlı sistemle birlikte atağa geçti.

12 Ocak’ta yüzde 22,01 olarak ölçülen genel doluluk oranı, bugünkü ölçümlerle birlikte yaklaşık 13 puanlık bir artış göstererek İstanbullulara rahat bir nefes aldırdı.

ELMALI BARAJI ZİRVEDE, PABUÇDERE SINIRDA

Barajlar arasındaki doluluk farkı ise dikkat çekmeye devam ediyor. Anadolu Yakası’na su sağlayan küçük ölçekli barajlardan Elmalı, yüzde 92,54 doluluk ile taşma noktasına gelirken; Pabuçdere barajı yüzde 10,64 ile halen kritik seviyelerde seyrediyor.

BARAJ BAZINDA GÜNCEL DOLULUK TABLOSU (7 ŞUBAT 2026)

İSKİ verilerine göre İstanbul’a su sağlayan 10 barajın bugünkü karnesi:

UZMANLARDAN TASARRUF ÇAĞRISI

Her ne kadar doluluk oranları yükseliş eğiliminde olsa da uzmanlar, İstanbul’un günlük 3 milyon metreküpü aşan su tüketimine dikkat çekiyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışların barajları doldurması sevindirici olsa da suyun verimli kullanılması konusundaki uyarılar geçerliliğini koruyor.