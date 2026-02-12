Fitch’e göre bu devasa büyümenin arkasında üç ana etken bulunuyor:

• Yüksek Dış Finansman Gereksinimi: Türkiye’nin küresel piyasalardaki aktif rolü.

• Yoğun Vade Takvimi: Yaklaşan yüklü borç ödemeleri (itfalar).

• Kaynak Çeşitlendirmesi: Sukuk ve dijital tahvil gibi yeni nesil araçlara yönelim.

TCMB VE FED BEKLENTİSİ: "DAHA UYGUN FONLAMA KAPIDA"

Analizde hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) hem de ABD Merkez Bankası’nın (Fed) olası faiz indirim döngülerinin, borçlanma maliyetlerini düşüreceği ve daha destekleyici bir fonlama ortamı yaratacağı belirtildi.

"TÜRK İHRAÇÇILARI ZOR ZAMANLARDA BİLE GÜÇLÜ"

Fitch Küresel İslami Finans Başkanı Bashar Al-Natoor, Türkiye’nin piyasa dayanıklılığına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye’deki ihraççıların, piyasanın en baskılı olduğu dönemlerde dahi sermaye piyasalarına erişimini sürdürebilmesi takdire şayan.

Özellikle piyasaya çeşitlilik katan dijital yerli Türk tahvilleri ve varlığa dayalı sukukların yükselişi, Türkiye'nin finansal derinliğini artırıyor."

RİSKLER VE FIRSATLAR: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ARASINDA 4. SIRADA

Türkiye, 2025 yılında Çin hariç tutulduğunda, dolar cinsinden tahvil ihracında gelişmekte olan piyasalar arasında dünya dördüncüsü olarak yerini sağlamlaştırdı.

Ancak rapor; yüksek enflasyon, kur oynaklığı, jeopolitik gerilimler ve gümrük tarifeleri gibi dışsal risklerin piyasa üzerindeki hassasiyeti koruduğu konusunda da uyarıyor.